Video de parejas en motos que atracan un restaurante en Cali

Las autoridades buscan a bandas que competen asaltos en distintos horarios y que aprovechan la soledad en los establecimientos, donde el movimiento depende de las ventas en el sitio y los domicilios.



El asalto reportado durante la noche del domingo se presenta en menos de un minuto. Dueño de local no denunció el asalto, pero Policía obtuvo el video.

En las imágenes que circulan en redes se aprecia a una cajera que realiza actividades de su trabajo. Frente a ella pasa un hombre, luego una mujer, ambos con cascos de uso en motocicleta. De la penumbra aparece segundos después otro hombre que empuña un arma de fuego y lo sigue una mujer. También cubren sus cabezas con cascos.



En forma rápida, las dos mujeres que han aparecido en cámara avanzan y se encargan de tomar el dinero de la caja. La versión indica que los asaltantes escaparon en dos motocicletas.

Esta clase de robos han causado sobresaltos en distintos sitios de la ciudad pese a la cuarentena por el coronavirus.



En un semestre se han reportado más de 3.000 hurtos a personas. La cifra representa una reducción de un 35 por ciento frente al año pasado, pero no dejan de generar alarma, sobre todo, por un video que muestra cómo le disparan a un hombre que intenta evitar el robo de un celular en el barrio San Carlos.



Desde el Concejo se lanzó una alerta para que las autoridades evalúen el impacto de los delitos. Los concejales Fernando Alberto Tamayo Ovalle, Milton Fabián Castrillón Rodríguez y Roberto Rodríguez Zamudio coinciden en que lo que más preocupan son el déficit de recursos para financiar la operatividad de la fuerza pública, el déficit de policías y la falta de apoyo del Gobierno Nacional.



El concejal Harvy Mosquera considera que las son altas y la percepción de inseguridad no cede. "La Fuerza Pública no la vemos en las calles, da la impresión de que está acuartelada, contribuyendo a la zozobra de la ciudadanía”, dijo en una sesión del Concejo.



La concejala Alexandra Hernández advirtió que la sensación de impunidad es un agravante.



Para el concejal Juan Martín Bravo, “la Alcaldía tiene que trabajar mancomunadamente con Policía y Ejército; proteger el comercio, supermercados y plazas de mercado para evitar saqueos. También hacerle frente al microtráfico, al gota a gota y que la Policía vigile las entradas a Cali porque está ingresando de todo”.