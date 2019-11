Video de drama de 4 personas atrapadas en ascensor del centro de Cali

Con un video, difundido a través de un whatsApp, uno de los cuatro atrapados en un ascenso,r clama para que se permita la tarea de rescate por parte de socorristas.



Los Bomberos dijeron que no se les permitió entrar a la edificación, donde les indicaron que ya personal técnico estaba al frente de la situación.

Hacia las 4:00 de la tarde fue reportada una emergencia en un ascensor de un edificio de la calle 10 con carrera 4 del centro urbano de la capital del Valle del Cauca.



A través del celular, Herminsul Carvajal,. uno de los ocupantes de un ascensor, empezó a contar que estaban atrapados y que no se permitía el ingreso de los Bomberos pese a que se habím solicitado apoyo por medio de la Alcaldía



"Nos encontramos aquí con Mauricio, Julieth... Yo tengo un hombro recién operado y cumplimos media hora en un ascensor que se desliza,. a cada momento sentimos que se baja, podemos estar entre el cuarto y tercer piso. Pedimos que nos quitaran la música y nos pusieran aire, pero lo que pasa es que le suben al sonido", dice Carvajal.



John Fitzgerald, jefe de Emergencias de Bomberos de Cali, dijo que, como ha ocurrido en otros casos, no se les permitió a los uniformados para atender la solicitud de ayuda que piden desde un ascensor..



"En principio, el encargado del controlen el edificio no permite el acceso, luego se contacta a dos personas más que tampoco lo autorizan. Las personas atrapadas siguen indicando que sintieron un tirón en el ascensor. La Policía llegó ante el llamado y no se permite el ingreso de los Bomberos bajo el argumento de que ya hay técnicos. Llama la atención que las administraciones dicen que permiten el ingreso porque dañamos puertas, lo que es falso porque solo se obraría así en casos de que corra peligro la vida de alguna persona", dijo el oficial de Bomberos.