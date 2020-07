Saquean tractomula en vía del Valle mientras camionero está atrapado

En una carretera mojada por el tiempo lluvioso, en el centro del Valle del Cauca, el vehículo de carga quedó virtualmente destruido y a punto de irse a una cuneta.



Videos muestran cómo varias personas se van apoderando de los bultos que llevaba el vehículo y de otros materiales que quedaron en el pavimento. El conductor estuvo más de media hora dentro del camión.

El accidente se presentó hacia las 6:00 de la tarde del viernes en el sector de Mediacanoa, donde la carretera Panorama tiene rutas de Buga desde y hacia Buenaventura o Yumbo y Cali.



De acuerdo con un video, grabado pocos minutos después del percance, el carro perdió las llantas y en el piso quedaron otras partes del automotor, en ese punto del centro dell Valle del Cauca.



"Mucha precaución. Se acaba de accidentar un compañerito en una tractomula, el pelao está atrapado en el carro", dice un conductor que graba la escena.



La cámara se acerca a la cabina donde está el colega atrapado en la cabina y le habla: "Yo hablé con tu papa, pero él esta en Cali. Dijo que ya venía. Le dije que el chino está bien, está vivo, pero no te vas a cortar allí".



Reporteros de La Línea también circuló imágenes por las redes sociales.



El conducrtor quedó atrapado en la cabina del carro en la vía de Buga a Buenaventura.. Foto: Archivo particular

Los conductores de tractomulas y carros particulares se acercan al lugar y algunos de ellos píden una barra para intentar el rescate. "Él está respirando bien, pero necesitamos que lleguen los bomberos", dicen algunos.



En la estación bomberil de Yotoco indicaron que nadie les reportó la situación a esas horas.



Mientras que se busca el rescate del conductor, según las imágenes, varias personas se apoderan de la carga. "Mire a la gente no le importa nada. Se ponen a robar. Pedimos que lleguen los Bomberos y la Policía", dice uno de los presentes.



En el lugar se comentaba que había otra persona herida, pero eso no ha sido verificado. El conductor fue rescatado, aunque presenta traumatismos y cortaduras.



Quienes se acercaban al sitio no mantenían distancias y la mayoría no usaba elementos de protección frente al coronavirus.

