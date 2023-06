Un video sobre un puesto de ventas de comidas en una calle del barrio Ciudad Jardin, de estratos 5 y 6, en el sur de Cali, despertó diversas opiniones a favor y en contra del comerciante ambulante.



"Resulta y acontece que no podemos venir a comer aquí porque la señora de la (Junta de) Acción Comunal que no sean del estrato de ella, porque no podemos venir a comer los obreros, los trabajadores y de restaurantes (...). El puestico es bien pequeño, está detrás de la reja y la señora dice que esto es sendero peatonal", dice un ciudadano indignado en la grabación.

"El puestico está detrás de una reja y dice aquí la gente le toca hacer milagros y se han caído abuelitos y se han caído. Según ella, no podemos estar (...)", se escucha decir a un ciudadano que habla en la grabación.



QUE TAL ESTO: DESDE CIUDAD JARDÍN ❗



Nos envían: una habitante del Sector, llama a la policía para hacer retirar el puesto de tintos y demás, ubicado en la calle en el Barrio Ciudad Jardín, sobre la carrera 105 🆗 pic.twitter.com/Xo4N6U9Rr3 — Cali OK Noticias (@calioknoticias) June 9, 2023

Sin embargo, la discusión que se plantea por parte de quienes no están de acuerdo con el puesto ambulante de ventas de comidas es que estaría ocupando el espacio público.

No obstante, quienes apoyan al humilde vendedor ambulante indican que la ciudad enfrenta una grave problemática social, pues las calles, tanto en el norte, el sur, el centro, la ladera y el oriente tienen ventas ambulantes, debido a la falta de empleo.



De allí que, de acuerdo con informes del programa Cali Cómo Vamos y de la Cámara de Comercio de la ciudad, la informalidad es uno de los desafíos, pero por ser resultado de la crisis social.



Según expertos, el rebusque es la manera de quienes no consiguen un trabajo para llevar sustento a sus familias.



Estas opiniones coinciden con quienes defienden al vendedor ambulante, recalcando que si el Estado brinda más opciones de empleo para los vendedores informales, esta situación no estaría ocurriendo.

