En algunos barrios de Cali, sus habitantes señalan que están cansados de los robos y de otros delitos.



Llegan casos en que salen detrás de alguien, a quien consideran sospechoso para tomar la justicia por mano propia. Pero, suelen suceder dos situaciones.



Una, que el presunto sospechoso, que ha recibido golpes, termina investigado y detenido por las autoridades por el delito que la comunidad le atribuye y la segunda, que la Policía indaga y luego informa que esta persona, ya herida, no era el responsable, como lo fue en este caso.

La escena sucedió, cuando turba rodeó al presunto sospechoso que fue golpeado. Entre la romería y el bullicio había una persona con un arma traumática, según la Policía, y que hubiera podido accionarla, terminando en una tragedia.

Es una historia de no creer, como la de Gabriel García Márquez en su Crónica de una muerte anunciada. En un pueblo macondiano creyeron culpable a Santiago Nasar y no hubo evidencia de que lo era, pero terminó muerto.



Por fortuna, este episodio real en la capital del Valle del Cauca no tuvo ese final, pero si la comunidad hubiera continuado avivando más los ánimos, las consecuencias hubieran sido mayores.



Así le ocurrió a un hombre que el pasado 7 de octubre fue acorralado en el barrio Floralia, en el nororiente de Cali.



Se subió, inclusive, al tejado de una vivienda para escapar. Allí también fue cercado y una persona le propinó repetidos golpes con un objeto alargado. Hubo otra que pudo haber accionado el arma traumática.

El hecho quedó grabado en un video difundido en redes sociales



Mientras tanto, abajo, una multitud enardecida alentaba más los golpes.



El ambiente subió de temperatura y se escuchaban a personas diciendo que quien estaría recibiendo los golpes era un presunto ladrón y que estaban cansadas de la inseguridad.



Esto reveló la Policía sobre este caso de justicia a mano propia en Cali

En la Policía salieron después a explicar que esta persona no había cometido ningún delito allí en Floralia.



"En el barrio Floralia se presenta una situación con un ciudadano y ciudadanos del mismo barrio que quisieron agredir, decían que había cometido un hecho delictivo. Hay que tener en cuenta que en esta situación, el mismo ciudadano no lo comete. Sin embargo, la ciudadanía quiere tomar justicia por mano propia", dijo el capitán José Merchán, de la Policía Metropolitana de Cali.



El oficial instó a la comunidad a no tomar justicia por su cuenta, porque puede terminar investigada por delito de lesiones personales.



El arma traumática fue decomisada y hay una investigación a quienes golpearon a la persona en cuestión.



El capitán Merchán recomendó a la ciudadanía que siempre llame a la Policía, a través de la línea 123 y que no tome la justicia por su propia mano.



