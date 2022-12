La presencia de los llamados 'motoladrones' provoca más de un susto y reclamo en sectores residenciales en el extremo sur de la capital del Valle del Cauca.



Policía Metropolitana de Cali señala que se están aplicando estrategias que han permitido aumentar las capturas por esos casos.



A través de un video, que circula en redes sociales, un joven cuenta los incidentes en los que se ve perseguido y a punto de ser alcanzado por balas.



Fue en la mañana del sábado 26 de noviembre. En las imágenes se aprecia una de las avenidas que corresponde a Valle del Lili, uno de los sectores de la comuna 17, cerca de la considerada área de expansión en el sur de Cali.



En el audio, el joven dice que venía hablando por celular y estaba cerca de un parque y a lado de una unidad residencial. Decide regresar al sentir sospecha. "Me devuelvo porque ya me pillaron que venía hablando por teléfono. No, ¡dí papaya! Se devuelven y de una se me tiran allí. Yo arranco a correr".



De repente, en el video, hacia el sitio donde esta puesta la cámara, aparece el joven corriendo al que lo persigue un hombre, por el andén. Cerca avanza una motocicleta por la vía.



Ante el asedio y por un puntapié, la víctima pierde el equilibrio y se incorpora, pero ya está encima el asaltante que lo perseguía corriendo y que le apunta con un arma. El de la moto está a unos pasos.



"Allí me quita la cadena y el reloj, pero yo se lo forcejeo", dice. A unos pasos, el celular ha quedado en el andén. El ladrón se intenta agachar para recogerlo y la víctima se le acerca por lo que decide irse corriendo sin ese botín, pero le dispara al menos una vez vez.



El ciudadano asaltado logra recuperar el celular y al ver el video cuando le disparan dice: "Me disparó. Sí, me lo tiró a pegar...".

