Video: la carta que escribió un joven con discapacidad a la Policía en Cali

"Hola me llamo Édgar Andrés. Me gustaría que me visitaran a mi casa, ya que soy un niño especial con una discapacidad".

Las palabras están escritas a mano en una hoja arrancada de un cuaderno.



"Hace mucho tiempo estoy enviando cartas, pero ninguno de los policías viene a visitarme".



La carta termina con: "Espero vengan".



Édgar Andrés tiene más de 18 años y vive con su mamá en una humilde y pequeña vivienda del barrio Potrero Grande.



Allí, en ese rincón de la comuna 21, en el oriente caleño, llegaron uniformadas y uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali.



Édgar Andrés, de pantalones cortos y camiseta, no lo podía creer.



"¡Vinieron!", le decía a su mamá, mientras la teniente Adriana Corrales, jefe del Grupo de la Policía de Infancia y Adolescencia, bajaba de su vehículo con sus compañeros con regalos.



"Vinimos a cumplirle un sueño a un niño, a un joven espectacular, aquí con su mamá", dijo la teniente. "Él ama a la Policía, le gusta ver a la Policía". dijo la teniente.



Emocionado y aplaudiendo, Édgar abrió los regalos. Algunos fueron una pelota roja y una gorra con el distintivo de la Policía.

Esta es la carta que le escribió a la Policía. Foto: Policía Nacional

También recibió torta porque como él lo expresó, sin dejar de aplaudir, fue celebrar porque se sintió feliz con su mamá y ver estos detalles.



Dijo que quiere ser policía y luego abrazó a los uniformados que se tomaron fotos con él.



"Me gustaría ser policía porque me gusta cuidar a la gente, me gusta que todos estén bien, la Policía está para cuidar y porque hay que hacer las cosas bien para los demás", dijo Édgar.



