En un video, que es viral en redes sociales, quedó registrada una discusión entre, presuntamente, un cliente de una cadena de hamburguesas en Cali y un empleado del negocio.



El metraje corresponde, según una persona que asegura tener información de testigos presenciales del hecho, a los momentos posteriores a la supuesta agresión física que sufrió el empleado por parte del cliente. Este le habría dado un puño en la cara.

La agresión se debió presuntamente a que en la entrada del local de comidas rápidas, el empleado le pidió al cliente y a su acompañante los carnés de vacunas contra el covid-19, a lo que este se habría negado y se ofuscó.



Esa versión la dio un joven caleño a través de su cuenta de Instagram. Esta persona, que se identifica como @odilupdj, asegura haber trabajado hace dos años como gerente de una sucursal de esa cadena de hamburguesas en la capital del Valle del Cauca.



En el video se ve al empleado muy enojado y buscando a otra persona para encararla. Sus compañeros lo separan.

"El empleado no actuó mal. Él pide los carnés de vacunación a la entrada y el cliente se disgustó, le habló feo. Presuntamente, el cliente fue a darle quejas al gerente, el empleado se acercó a ver qué quejas estaba poniendo y, presuntamente, el cliente se alteró más y le metió un puño en la cara al empleado”, aseveró @odilupdj



Agregó que el empleado no le devolvió la agresión al cliente. “El empleado nunca le devolvió un puño ni nada. Si usted está trabajando parchado, y un cliente le pega un puño, ¿usted no se altera?”, afirmó.

