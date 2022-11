En pleno tráfico vehicular dos hombres sostuvieron una pelea a puños ante la mirada de las personas que transitaban en la calle 5 con carera 56, sur de la capital del Valle del Cauca.



La riña quedó registrada a través de un video grabado desde un carro que se encontraba cerca, y luego publicada en redes sociales donde se viralizó y llamó la atención de varias personas por la intolerancia de algunas personas en calles de la ciudad.



En el material audiovisual se puede ver inicialmente a un hombre con una palanca de seguridad para carros que discute con un domiciliario en moto.

INTOLERANCIA EN CALI 📢

Cuanto todo parecía quedar solo en una discusión y ambos ya estaban a punto de dirigirse a sus vehículos, el del carro particular hizo un rápido movimiento y golpeó al motociclista, quien lo encaró y lo invitó a pelear a las manos.



Efectivamente, el del vehículo particular guardó la palanca de seguridad mientras que el domiciliario se quitó el casco y su impermeable para luego enfrentarse a puños en pleno tráfico.



Aunque no quedó registrado el desenlace de esta pelea, la Policía no se ha pronunciado al respecto.



Entre tanto, en redes cuestionan la actitud de los dos hombres y su falta de tolerancia en vías de la ciudad.

