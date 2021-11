Videos muestran balacera en centro comercial del sur de Cali

Un angustiante momento vivieron los visitantes del centro comercial Jardín Plaza, ubicado en el sur de la ciudad de Cali, luego de que en horas de la noche de este martes, 2 de noviembre, se presentara una balacera a las afueras del lugar.



Videos que circulan en redes sociales muestran a un grupo de ciudadanos que se encontraban en el centro comercial. Las personas corren para buscar refugio mientras gritan.



Sin embargo, en el video no se alcanzan a escuchar disparos.

De acuerdo con el diario regional ‘El País’, los hechos se presentaron hacia las 10:00 p.m.



En un primer momento circularon varias versiones del suceso. Una de ellas afirmaba que hubo intercambio de disparos entre personas que se movilizaban en dos vehículos, uno de los cuales habría ingresado al parqueadero del centro comercial.



Otra versión que circuló en redes hablaba de una persecución a una persona, mientras que otros usuarios afirmaron que no hubo una balacera, pero sí hombres armados que fueron detenidos por las autoridades.



Sin embargo, según le contaron las autoridades a ‘RCN Radio’, al parecer los hechos ocurrieron cuando dos vehículos, ocupados presuntamente por prestamistas y sus deudores, intercambiaban dinero a las afueras del centro comercial.



tiroteo entre los ocupantes de dos vehículos en las vías aledañas a Jardín Plaza el cual se traslada al interior del parqueadero del centro comercial. La autoridad logra controlar la situación y capturar a 4 personas implicadas en los hechos. @JulianJaraUribe @Caracol_Cali pic.twitter.com/b4bpbbXrYQ — Ted Bundy!!!!!! (@AnDr3sCaLi1492) November 3, 2021

Al lugar en el que se encontraban los dos vehículos habría llegado una motocicleta, cuyos ocupantes empezaron a disparar. Esto, al parecer, generó que los otros vehículos ingresaran al centro comercial intentando huir de los disparos.



Según le dijo Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali, al medio citado, los hombres que intentaron huir fueron retenidos por un grupo de militares que se encontraban en el lugar.



"Los ven que saltan de la camioneta y el carro negro también ingresó detrás de ellos. Uno de los del Ejército hace dos disparos y los reduce. Los requisa y no hay armas. Los retiene y llaman a la Policía que hace verificación de los vehículos", dijo Soler a ‘RCN Radio’.



Los hechos no dejaron heridos ni fallecidos. Los cinco hombres implicados en el suceso fueron reseñados y los vehículos fueron retenidos para ser investigados.



El hecho ha generado alarma en los ciudadanos de Cali, teniendo en cuenta que es el segundo tiroteo que se presenta en un centro comercial. El primer tiroteo ocurrió en los primeros días del mes de octubre en el centro comercial Centenario.



Dicho suceso dejó dos personas fallecidas y dos heridos.



