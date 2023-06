Cali es una de las ciudades más visitadas de Colombia, además de ser conocida como la 'Sucursal del cielo'. También se caracteriza por ser la 'Capital mundial de la salsa', dado que allí se han inaugurado eventos como 'La feria de la salsa', el 'Festival mundial de la salsa', 'La Bienal Internacional de Danza', entre muchos otros, y es cuna de grandes exponentes del género.



No obstante, en los últimos meses en la capital vallecaucana han aumentado los niveles de inseguridad, así lo ha dado a conocer Cali Cómo Vamos, observatorio encargado de monitorear los indicadores de la calidad de vida en la ciudad.



De hecho, el pasado 21 de abril de 2023, se publicó un informe en el que se lee que, entre el primero de enero y el primero de abril del presente año, los homicidios habían aumentado un 1,6 %, cuatro casos más que el año anterior durante el mismo periodo.



En lo que respecta a las denuncias por hurto, de enero a marzo de 2023 la ciudad registró 6.025 casos de robo. Es decir, 1.097 casos más que el año pasado.



Un caso de estos se conoció por medio de Twitter. En un video difundido en dicha red social se ve cómo un sujeto agrede con arma blanca a otra persona en la estación del sistema de transporte público MIO, en Petecuy.



En el video, grabado por ciudadanos desde las afueras de la estación, se observa cómo el presunto delincuente le lanza más de ocho puñaladas a quien aparentemente no se dejó robar. Incluso, la cuenta que hizo público el video exclamó por la presencia de las autoridades.



Los comentarios no se hicieron esperar, pues los internautas dieron a conocer su indignación sobre el incremento de inseguridad en la ciudad: "Dios, qué miedo. Tanta inseguridad en toda Colombia, no solo en Cali", "Indignación total. Qué tristeza produce mi Cali. ¿Hasta cuándo?', entre muchos otros.

La cuenta de MIO Usuarios público el impresionante caso que ocurrió al parecer esta mañana en la estación de Petecuy. Un hombre no se dejó robar por esta "belleza" que enojado le lanzó más de 10 puñaladas... Nada, ni nadie, ni en ningún lado se está a salvo. #AyyyMiCali 😬😬😬 pic.twitter.com/RQPjdokVH5 — Entérate Cali (@EnterateCali) June 5, 2023

