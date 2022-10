La Fundación Universitaria San Martín tiene a un nuevo rector desde mayo de este 2022.



Se trata de Fernando José Restrepo, quien ejercerá funciones durante un período de cuatro años.

El directivo habló con EL TIEMPO sobre el nuevo panorama de esta universidad con sedes en Bogotá, Cali, Pasto, Puerto Colombia y Sabaneta con clases presenciales. Pero también tiene programas a distancia en Cali, Bogotá, Ibagué, Armenia, Ipiales, Palmira, Riohacha, Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Montería, Pasto, Sabaneta, Villavicencio, Montelíbano, Puerto Colombia y Sincelejo.



El rector Restrepo se refirió a un resurgir de la universidad, asegurando que atrás quedó ese amargo episodio para estudiantes, docentes y las mismas directivas. Fue en noviembre de 2014 que el Ministerio de Educación intervino en la universidad por presuntos cuestionamientos relacionados con usar recursos con fines distintos a su misión social, ofertar programas sin registro calificado.



Pero como lo aseguró el rector, ocho años después, la Fundación Universitaria San Martín es otra con un nuevo plan de pagos a unos 3.300 acreedores, además de posibilidades de nuevos programas.



Hay una deuda a corto plazo que asciende a unos 55.000 millones de pesos.



Pero hay unos pasivos más altos, que alcanzan los 240.000 millones de pesos. Esa era una de las causas que en aquella época se planteó como opciones, el cierre de la institución.



"Empezamos una prospectiva de construcción y de confiabilidad en nuestra sociedad", dijo el directivo.



Dijo que lentamente la universidad se ha venido rescatando y "está sana financieramente".



Señaló que en estos ocho años hubo una disciplina en la disminución de costos.



Aseguró que los mismos trabajadores aportaron para que la universidad hoy esté dando frutos.



"La nueva San Martín está viva, honrando sus acreencias con plan de pagos", sostuvo el rector, reiterando que se pretende garantizar la sostenibilidad.



El rector Restrepo dijo hay utilidades que apoyan ya el plan de pagos dentro de ese rescate para que tenga un músculo financiero.



Explicó a EL TIEMPO que en ese plan con pagos, según la ley, hay una primera etapa para saldar deudas a personas naturales hasta 50 millones de pesos. Ese proceso puede durar alrededor de tres meses. Hay unas 2.600 personas.



En 2023 y 2024 se buscaría pagar deudas de entre 50 y hasta 300 millones de pesos.



La tercera etapa es con acreedores, cuyas deudas son superiores a los 300 millones de pesos. Estos acreedores son instituciones, no personas naturales.



"Lo importante es que ese plan está financiado. Los recursos salen solamente de los recursos que captamos por matrículas", aseveró.



Dijo que es un esfuerzo gigante de la misma San Martín, teniendo en cuenta que no son sujetos de crédito. Pero afirmó que se ha trabajado en blindar la universidad.



Expresó que se busca llegar con programas de educación en pregrado de una San Martín virtual para llegar a lugares apartados, tanto en zonas del Valle del Cauca, como del resto del país.



Cuando la San Martín fue noticia a causa de la intervención, en 2014, las matrículas en esta institución educativa bajaron considerablemente, lo que generó el despido de varios profesores.



Para los docentes que se quedaron, algunos señalaron que los pagos de salarios no eran, en ese entonces, a tiempo, y los sueldos que se adeudan entraron también en procesos de demanda.



Por ello, en la Fundación Universitaria San Martín dijeron que desde entonces se trazó el plan de pagos, verificando a todos los acreedores y proponiendo ese plan al Ministerio.



CALI