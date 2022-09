La viruela del mono sigue ganando terreno en Cali. Hasta el viernes pasado, la cifra llegó a los 30 enfermos en la ciudad.

La secretaria de Salud distrital, Miyerlandi Torres, hizo un llamado a la comunidad a la responsabilidad y el autocuidado. A su vez, se refirió a los controles a las ambulancias y a la propuesta al Gobierno para una regulación por parte de Alcaldía. Esto contestó a El TIEMPO.



¿Cuántos casos de viruela del mono se han contabilizado en Cali?



Hasta el viernes 2 de septiembre iban 54 casos sospechosos. Hasta ese momento habían notificado 19 confirmados con más de 35 contactos identificados. Pero la cifra aumentó, al viernes 9 de septiembre, se pasó a 30 confirmados. Hay que estar atentos si hay malestar general, ganglios inflamados, y brote en la cara, zona pélvica y extremidades.



¿Cómo se transmite?



Hay tres formas claras. La primera es por contacto físico con otra persona, es decir, cuando estamos muy cercanos a otra persona que tenga la enfermedad con protuberancias llenas de líquido y por contacto podemos infectarnos. La segunda forma de transmisión es por la vía aérea, pero esa vía es menos probable por la carga viral. Se puede contaminar por las partículas cuando hablamos. Para ello tendríamos que estar muy, pero muy cerca de la persona afectada para contagiarnos. Si da positivo se recomienda el tapabocas.



La tercera forma de transmisión...



La tercera forma de transmisión son las relaciones sexuales, pero no porque sea una enfermedad de transmisión sexual. Eso hay que aclararlo, porque no lo es. De acuerdo con científicos, médicos internistas e infectólogos, el contacto por sí mismo, la sudoración, los vellos en la región pélvica o roces, a través de las relaciones, aumentan el riesgo de contraerla.

El alcalde de Cali hablaba de los mitos



No podemos estigmatizar. Primero no es una enfermedad de transmisión sexual. Tampoco podemos estigmatizar al decir que se contraería por contacto entre personas homosexuales. Eso es equivocado. Sí hemos tenido un número importante en esta población, pero no es la única forma de transmisión ni está suscrita a este grupo poblacional. Puedo tener relaciones con una persona y si se reporta un caso, es independiente de su orientación sexual.



¿Qué acciones está tomando la Alcaldía?



Iniciamos capacitaciones al personal de la salud que va a identificar y a ayudar en el proceso de vigilancia epidemiológica.



Luego, capacitar al personal de laboratorios. Posteriormente, a grupos del sector hotelero, y a personas de bares y discotecas, y eventos masivos de cultura y de actividades deportivas. Inicialmente, esperábamos que la viruela llegara por extranjeros, pero la enfermedad ya es local. Se han hecho capacitaciones a poblaciones con actividades en trabajos sexuales, debido a que el comportamiento sexual viene a ser un factor importante.



También, capacitaciones a poblaciones carcelarias, además en el MIO, el aeropuerto Alfonso Bonilla y la Terminal de Transportes. Resaltar a empresarios que aunque la viruela del mono no es una enfermedad de alta letalidad, sí es una enfermedad que claramente puede ocasionar incapacidades. Aquí entra a afectar el sector económico.



¿A dónde se reportan los casos sospechosos de viruela del mono y covid en Cali?



Tenemos la línea 486 5555, ext. 1, para hablar de viruela del mono, para recibir orientación y también para covid. Es importante tener en cuenta que la gente podría quedarse callada y se generaría un subregistro.



Por lo tanto, invitamos a la comunidad a utilizar la línea. Los datos son confidenciales. Eso no sale al público.



¿Qué ha pasado con los controles que se intensificaron este año para las ambulancias en toda la ciudad?



Es un tema que como sabemos es a nivel nacional, pero hay una problemática con el Soat por el descontrol de ambulancias. En Cali circulan 407. Hicimos estrategias con empresarios y conductores y personal de algunas IPS. Hemos capacitado a más de 250 tripulantes de ambulancias y a empresarios con Cámara de Comercio, universidades, Sena y secretaría de Salud de Cali. Solo en agosto de este año hicimos más de 50 operativos, con más de 12 empresas visitadas y más de 70 ambulancias inmovilizadas.



¿Pero el Gobierno ya respondió la solicitud de regulación por parte de entes territoriales?



El mensaje desde Cali es muy claro. Es revisar la norma y las herramientas para tener un freno, porque hacemos muchos esfuerzos, pero nos quedamos cortos cuando estas empresas no adhieren al despacho del Centro Regulador de Urgencias (Crue).



Estamos esperando respuesta. No es una situación solo de Cali, es de otras ciudades del país. Propusimos mesa en Cali o vamos hasta allá (Bogotá) con Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud y otros organismos para tratar este tema, de forma integral. Cuando inmovilizamos, se dan 15 o 20 días a las empresas para subsanar hallazgos y ellas solicitan visita para abrir. Cerramos y abrimos, eso es un desgaste. Necesitamos soluciones de fondo y no ‘pañitos de agua tibia’.



¿La población sí está usando AmbulApp?



Hacemos un llamado a la ciudadanía a que descargue la aplicación y no llamar a cualquier empresa que termina siendo irresponsable. Llevamos más de un mes desde el lanzamiento. Tenemos respuesta de más de 5.000 descargas. Pero es necesario el compromiso de la ciudadanía. Estamos tramitando la línea 125 para que quienes no tienen o no usan el celular puedan comunicase, a través de número fijo.

Temen por el vencimiento de vacunas para covid en Cali

En cuanto al panorama del coronavirus en Cali, la secretaria de Salud del distrito, Miyerlandi Torres, dijo que se teme por alrededor de 100.000 vacunas que podrían vencerse, porque la población no ha reforzado terceras ni cuartas dosis.



Explicó que en Cali van más de 4,5 millones de vacunas aplicadas con un cumplimiento del 83,4 por ciento en primeras dosis; del 75 por ciento en segundas; tercera con 44 por ciento, y cuarta, 7 por ciento de cobertura.



“Pero debemos esforzarnos en la tercera dosis que es para todos los grupos poblacionales, los que son mayores de 12 años. Cualquier persona se la puede aplicar y tenemos biológicos antes de que se venzan”. Sin embargo, hizo un llamado sobre la vacunación en niños menores de 9 años.



“Seguimos con muy poca adherencia, a pesar de que hemos ido a los colegios y hemos trabajado con ellos. Aquí el mensaje es para los padres. Así, los niños no sean una población de alto riesgo, recordemos que no sabemos si pueden tener una enfermedad, una comorbilidad y al contagiase de covid pueden presentar una manifestación severa”, anotó.



La secretaria de Salud de la ciudad reiteró que siguen abiertos los puntos de vacunación en toda Cali, así como esta dependencia distrital mantiene informando horarios y fechas de esos lugares. En solo ocho días (hasta la semana del 2 de septiembre de este año) hubo 142 casos confirmados.



Anotó que la positividad era del 1,7 por ciento. “Eso quiere decir que de 100 muestras tomadas, alrededor de dos dan positivo. Pero quiero resaltar la importancia de la vacunación. Debemos seguir esforzándonos en fortalecer la tercera dosis y la cuarta dosis”, recalcó Torres.



