Video: Angustioso llamado de médicos al no poder regresar desde Cuba

Con un video, hecho a punta de mensajes de celular, 90 médicos esperan que les escuchen sus llamados porque se quedaron sin espacios de alojamiento y pasan apuros para adquirir alimentos.



Ellos terminaron sus procesos de formación en distintas especialidades de la salud en Cuba. El mensaje está dirigido a consulados, embajada y Cancillería de Colombia.

Desde hace más de dos ó tres meses, los nuevos especialistas en salud han buscado concretar sus regresos desde Cuba a Colombia, según sus testimonios.



Son unos 90 colombianos que, después de formarse en especialidades como dermatología, cardiología, psiquiatría, neurocirugía, ginecología y otras áreas de de la salud en distintos sitios de la isla caribeña, han debido cruzar por momentos de amargura y hasta de necesidades. También de riesgos porque se les venció la póliza internacional de salud cuando circula el riesgo del coronavirus.

El drama los hizo encontrarse gracias a cadenas de whatsApp porque se localizan en distintos puntos de Cuba pero tienen la misma ilusión de uno de los llamados 'vuelos humanitarios'.

Al terminar sus especializaciones y tener sus viajes programados fueron cerrando sus contratos de alojamiento y alimentación, además de vender mobiliarios, vehículos y otros bienes que requirieron en la estadía en la isla. El 3 de agosto, con pasajes a más de un millon de pesos, el vuelo fue cancelado.



Ellos habían pagado los pasajes a SKYWIn y todo parecía listo pero se volvió a cancelar el 8 de agosto y el último se frustró a solo 30 horas de la fecha de vuelo, el 14 de agosto. Ahora se asegura que será el 30 de agosto.( Lea también: https://www.eltiempo.com/colombia/cali/espana-colombiana-salio-a-recibir-flores-y-la-quemaron-con-acido-527926 )

En el grupo hay padres o madres de familia que estuvieron con sus allegados durante el tiempo de especialización. Entre ellos hay una docena de vallecaucanos.



"Los vuelos humanitarios, que se deben pagar por los viajeros, ya no son noticia ni programan viajes o los anuncian y los cancelan. Son 90 especialstas de la salud, cerraron sus contratos de arrendamiento, vendieron algunas propiedades y cancelaron todo para viajar de regreso desde Cuba. Pero se quedaron en el aire porque les han cancelado el vuelo cuatro veces", dijo Héctor Fabio Toro, desede Cali, donde espera a su hija, que se especializó en dermatología.

Anotó que "los médicos y médicas están mal en lo físico,.lo sicológico y lo económico. Me pregunto ¿cómo es posible que la Cancillería anuncie un programa para la segunda quincena de agosto de los connacionales que van a traer de otros países, pero los que permanecen en Cuba no figuran?", dijo Toro.



A fines de marzo pasado unos 110 colombianos, entre ellos 70 médicos, vivieron una odisea similar en La Habana (Cuba) porque no se concretaba un viaje a Colombia. El regreso se logró el 26 de mayo.