‘La perseguiré por todas partes jurídicamente’: agente de tránsito en Cali 

A través de un video en Twitter, Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) denunció que un agente de tránsito de Cali les faltó al respeto a ella y a su madre tras exigirle cumplir los protocolos de bioseguridad.



Como se puede apreciar en la publicación, el uniformado no hacía uso del tapabocas, una de las medidas implementadas en todo el mundo para la prevención del contagio del coronavirus.



De hecho, a través de un comunicado publicado este 7 de septiembre, Claudia Milena Cuéllar Segura, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, volvió a destacar la importancia de su uso. "Es un deber por el bien colectivo el uso del tapabocas de la mano de las demás medidas de bioseguridad", señaló.

“¿Usted quién es para decirme que use el tapabocas? ¿En qué la afecto yo a usted? (…) Yo no me voy a vacunar nunca, ¿listo? Yo no me pongo tapabocas porque yo no creo en eso, entiéndame”, decía el uniformado durante el enfrentamiento.

El agente 501 de #Cali es un PATÁN. Más allá de no cumplir con los protocolos de bioseguridad, nos gritó a mi mamá y a mí, y nos amenazó con “perseguirnos jurídicamente”. ¿Van a seguir vulnerando los derechos de los caleños sin consecuencias? @MovilidadCali @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/CDuPTF5CGl — Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) September 7, 2021

“La perseguiré por todas partes jurídicamente. Fílmeme si quiere. Usted no me venga a amenazar a mí”. Con estas palabras del agente comienza un segundo video, en el que también se aprecia cómo otros uniformados se acercan para persuadirlo de dejar de discutir.

Este señor debe ser sancionado ejemplarmente. No puede ser que dos ciudadanas tengamos que soportar este nivel de maltrato de parte de un servidor público. Es otro nivel de irrespeto, patanería, machismo e irresponsabilidad. @PGN_COL @TwiterosCali @denunciascali5 pic.twitter.com/HhbhvbFAls — Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) September 7, 2021

Actualmente, según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, en Colombia se presentan 24.806 casos activos de covid-19.