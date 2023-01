Un grupo de mujeres protagonizó una pelea 'de los cabellos' que fue literal en una heladería de Buga, en el centro del Valle del Cauca.

Algunas mujeres empezaron a quejarse del sabor de una ensalada de frutas.



Una de ellas dijo que el queso tenía mal sabor, a lo que la encargada del local respondió: "No entiendo cómo salió malo el queso, si las todas las ensaladas fueron preparadas con el mismo".

EN VIDEO DE SEGURIDAD quedó registrado el momento que son agredidas las mujeres q atienden uno de los locales de el parque biosaludable EL VERGEL https://t.co/BffDymIYVX a través de @FacebookWatch — Carolina Bohórquez (@car49655116) January 21, 2023

Otra de las mujeres que estaba con la primera quejosa también salio a defender a la primera.



Los ánimos se empezaron a caldear. Era de noche y las palabras se volvieron más agresivas.



Fue así que de repente, una de las mujeres que trabaja en el local terminó arrastrada del cabello por una de las clientas inconformes hasta lanzarla a otro extremo, perdiendo el equilibrio.



Luego, otra empleada del lugar recibió golpes de las mismas mujeres quejosas que insistían en que no pagarían la ensalada de la discordia.



Algunos comensales y en el mismo establecimiento señalaron que consideran que la pelea habría sido una excusa para no pagar.



Al final, algunos hombres intervinieron para dispersar a las mujeres peleadoras.



El caso no pasó a algo más grave, pero las empleadas terminaron con golpes y dolor por los tirones de cabeza.



Las autoridades de Buga pidieron tolerancia a la comunidad.



