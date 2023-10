Un joven estaba desprevenido en su motocicleta, manipulando su teléfono celular. Se encontraba estacionado en un andén del barrio San Nicolás, en el centro de Cali.



De repente llegan dos hombres. Uno de ellos lo toma por el cuello y empieza a golpearlo con el arma para robarlo.

El segundo hombre le sujeta los brazos a la víctima, mientras el primero la doblega y la amenaza con un arma. Después le pega varias veces en el rostro. Algunos espectadores y transeúntes del céntrico sector indicaron que era un revólver, pero en la Policía indagan si se trataba de un arma traumática.

El segundo hombre le sujeta los brazos a la víctima, mientras el primero la doblega y la amenaza con un arma. Después le pega varias veces en el rostro FACEBOOK

TWITTER



(Lea también: Video: en un minuto, cinco hombres roban a mano armada en un restaurante de Cali)



Se observa que el joven agredido está sangrando en su ojo izquierdo por los golpes de su agresor.

INSEGURIDAD EN CALI 😬

Ratas tienen azotado el barrio San Nicolas 💥💥 pic.twitter.com/EpxxEIf4Yf — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) September 27, 2023

El joven siguió siendo intimidado por el hombre armado que lo acorrala junto a un camión, también estacionado a pocos metros del andén.



(Además: Confusa muerte de niña de 3 años por disparo durante captura de un hombre por homicidio)#



El hombre no deja de apuntarle con el arma al joven. El cómplice se queda junto a la motocicleta. Una cámara de seguridad capta todo lo sucedido, pero no deja ver qué más hace el segundo delincuente.



En cámara, este último se observa revisando lo que sería una billetera, mientras el agresor de la víctima la acosa y esta busca huir detrás del camión, en dirección a la calle. En ese momento, la grabación difundida en redes se corta.



(Además: Cámaras de fotomultas vuelven a Palmira, pese a 'persecución' en redes)



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, el robo no se habría consumado, aunque hay dudas por uno de los delincuentes revisa una billetera y se va.



Así mismo, en la Fuerza Pública indicaron que la víctima no habría instaurado la respectiva denuncia que diera posibilidad de tener más indicios y así dar con los responsables de este robo a mano armada en Cali.



CALI