Tribunal Superior de Cali negó la eutanasia que pidió Víctor Escobar

El Tribunal Superior de Cali negó la petición de eutanasia para Víctor Escobar, el caleño en delicado estado de salud que viene pidiendo el procedimiento desde hace más de dos años.

El abogado Luis Giraldo, que representa a Víctor Escobar, dijo que es indignante y rechazó toda esta espera y el drama que vive este paciente. Víctor Escobar ha venido clamando por esta intervención porque afronta enfermedades incurables desde hace más de dos años.



Desde el año pasado, Escobar intenta que le permitan acceder a la eutanasia ante su agobiante cuadro de salud, que comprende trastornos permanentes.



Con apoyo del abogado Luis Giraldo, este paciente acudió a una acción jurídica ante el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali, que en un comienzo había ordenado un nuevo comité médico para evaluar el caso. Pero recibió la impugnación de la Empresa Promotora de Salud (Eps) Coomeva y anunció que la primera decisión entra a revisión jurídica.

Víctor Escobar con su esposa. Foto: De allegados

El paciente cuenta que ha afrontado dos accidentes cerebrovasculares, cuatro cirugías de columna, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), diabetes, hipertensión y parálisis parcial.



El pasado 3 de octubre, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali ordenó a la EPS que un comité médico revisara la situación y el pedido de Escobar. Ese trámite se cumplió el viernes 15 de octubre ante el Centro Médico Imbanaco, en el sur de la ciudad.



EPS Coomeva informó, entonces, que "cumplirá la normatividad y jurisprudencia vigente en el país, entendiendo que las decisiones clínicas sobre los pacientes que buscan los derechos a morir dignamente son determinadas por los médicos de las IPS (instituciones prestadoras de salud) tratantes".



En EPS Coomeva precisaron que se elevó la petición a la red de IPS en Cali, es decir, clínicas y hospitales, "siendo atendida por el Centro Médico Imbanaco, prestador que revisó el caso y aceptó realizar las evaluaciones previas y la conformación del comité interdisciplinario para una segunda opinión".



En la mañana del 22 de octubre, el abogado Giraldo anunció por redes sociales lo siguiente: "Clínica Imbanaco Negó el procedimiento de eutanasia a Víctor Escobar. Centro Médico Imbanaco informa que Víctor no es un paciente degenerativo y por lo tanto no accede a la solicitud de la eutanasia".



La eutanasia ha sido permitida para pacientes terminales, pero Escobar no entra en ese término y, de acuerdo con lo que dice el abogado Giraldo, tampoco sería degenerativo.



Escobar, de 61 años, quien fue conductor de tractomula hasta tener un grave accidente hace 36 años, dijo que tenía confianza en lo que dispuso la Corte Constitucional, porque su caso es incurable. Además, insistió en que mantiene una lucha para "descansar y dejar descansar a su pareja Diana Nieto, a sus cuatro hijos y otros familiares".



