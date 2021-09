El drama de caleño que desde hace dos años está pidiendo la eutanasia

Después de trámites, negativas y debates para ejercer la eutanasia, Víctor Alfonso Escobar tiene la esperanza en la sentencia de la Corte Constitucional que amplió el derecho fundamental a morir dignamente de quienes afrontan enfermedades no terminales. Su esposa es la mano de alivio en cada instante de dolor y súplicas.



En el cuadro clínico del paciente figuran dos accidentes cerebrovasculares y limitaciones en su movilidad ante una trombosis.



El pasado viernes, 3 de septiembre, les llegó el documento en el que se radica el 'procedimiento eutanásico'. "Sería un descanso para mí, mi familia y las personas que acompañan", dice Escobar, pero la espera no se ha terminado.



(Lea en contexto: Yolanda y casos de eutanasia que impactaron en Colombia)

La historia de Víctor Alfonso Escobar Prado se hizo conocida en las redes cuando desde febrero de 2020 empezó a pedir que se le aplicara la eutanasia por los sufrimientos que le han provocado expulsión de sangre de los pulmones y hemiparesia derecha (condición neurológica que dificulta el movimiento de una mitad del cuerpo), en un cuadro de Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) pulmonar, diabetes e hipertensión.



En su cuenta de twitter, bajo la identidad de @eutanasia16, aparece con su esposa Diana, quien no lo ha desamparado en sus enfermedades y apoya su voluntad para descansar de tantos padecimientos.

Soy Diana @Eutanasia16 solicito me puedan ayudar con trabajo en casa todo lo relacionado con la costura, arreglos de ropa, vivo en Cali

También recibo telas e hilos

Toda ayuda que nos puedan brindar, las personas de buen corazón

Gracias

Mi esposo sigue muy regular.

Ayuda 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/NYYUFjVgXl — 💗 VÍCTOR ESCOBAR Y DIANA. 🙊 (@Eutanasia16) September 22, 2021

En el cuadro clínico se registra que desde la trombosis (un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo), tiene el lado derecho del corazón de mayor tamaño y ha pasado por cuatro cirugías en la columna.



El pasado 27 de junio, Escobar informó que se le había negado el derecho a morir dignamente. A través de una valoración en una clínica, la junta médica determinó que no era terminal. Su caso es de un paciente degenerativo.



(Lea en contexto: 'Las personas no están obligadas a padecer intensos sufrimientos’)

"Pedí la eutanasia y me la negaron, sufriendo 2 (A.C.V) tengo hemiparecia izquierda, sufro de Epoc Pulmonar, presión pulmonar alta, fibrosis, diabetes, hipertensión, el lado derecho del corazón lo tengo grande, expulso sangre de los pulmones Tengo 4 cirugías en la columna", escribió el paciente.

Pero el 25 de julio los esposos sintieron que les había llegado una noticia positiva cuando la sala plena de la Corte Constitucional, por una votación de 6 contra tres 3, acogió una modificación sobre la eutanasia en Colombia.



De acuerdo con la providencia, ese derecho fundamental a morir dignamente cubre también a pacientes que no tienen enfermedades terminales, pero que a causa de sus padecimientos sufren de intensos dolores y condiciones.



A sus 59 años, Escobar dice que sería un descanso para él, su familia y quienes han visto su drama en redes.

🚨 @CoomevaSaludEPS debe cumplir con lo que decretó la @CConstitucional y autorizar la Eutanasia para Victor Escobar (@Eutanasia16). ¡No más trabas innecesarias! Cada quien debería poder elegir si vivir con sufrimiento o morir con dignidad. ¡Victor tomó su decisión! #EUTANASIAYA pic.twitter.com/k8WFB9MsF0 — Juan Fernando Reyes Kuri (@ReyesKuri) September 21, 2021

El representante a la Cámara Juan Fernando Reyes, quien acompaña la petición, dijo: "Víctor ya tomó su decisión. Eutanasia ya (...) Hoy depende de su esposa para bañarse, vestirse y comer. Además, necesita medicinas para soportar el dolor luego de sufrir dos accidentes cerebrovasculartes y tener una movilidad limitada".



Anotó que "Víctor se ha tenido que afrontar la tramititis del servicio de la salud. Ha visto vulnerado su derecho y su voluntad de morir ha sido ignorada. ¿Hasta cuándo tendremos que depender de un tercero para decidir sobre muestra vida? ¡No más trabas innecesarias! Cada quien debería poder elegir si vivir con sufrimiento o morir con dignidad".

¿Hasta cuándo tendremos que depender de un tercero para decidir sobre muestra vida? ¡No más trabas innecesarias! Cada quien debería poder elegir si vivir con sufrimiento o morir con dignidad FACEBOOK

TWITTER

El Ministerio de Salud, a través de la resolución 971 del 2021, definió los requisitos mínimos y procedimientos para solicitar la eutanasia en Colombia, entre los que se refieren tener una enfermedad terminal o agonía; presentar sufrimiento secundario a esta; y estar en condiciones para presentar la solicitud de manera directa en el documento de voluntad anticipada".



El abogado Luis Giraldo Montenegro

asumió "desde la parte jurídica @TuDerechoj la defensa al derecho Constitucional qué tiene Victor a morír dignamente. Su mandato hoy fue claro para conmigo y es garantizarle su libertad a no sufrir y morir dignamente".





Víctor Escobar dice que solo busca que su familia no sufra tanto. El 3 de septiembre recibieron un mensaje que los animo, porque quedaba radicado el procedimiento eutanásico ante Coomeva Eps. Pero el 20 de septiembre cuando acudieron a un centro de especialistas se encontraron con otro tropiezo.



"Les informo hoy mi esposo @Eutanasia16 tenía cita de valoración para decirle lo de la eutanasia, pero la doctora que lo vio no tenía ni idea para que lo habían remitido donde ella, también la doctora no tiene conocimiento de cómo proceder en este caso de la eutanasia", escribió Diana.



La Corte, con ponencia de Diana Fajardo, señala que las enfermedades que son incurables deben ser diagnosticadas por un médico. Para solicitar la eutanasia debe existir consentimiento del paciente ‘libre’ e ‘informado’. En la decisión se orienta a ‘no obligar a vivir’ a quien está bajo ‘intensos sufrimientos’ pues, incluso, esto recaería en la ‘crueldad’.

Lea más noticias de Colombia

Plantón por justicia en muertes de jóvenes durante paro en Cali