Antes de ingresar a una IPS de Cali donde iba a recibir la eutanasia, el paciente de múltiples enfermedades incurables Víctor Escobar envió un emotivo mensaje de despedida.



Lo hizo a través de un video para medios de comunicación con los que inicialmente iba a tener una rueda de prensa que luego canceló para pasar más tiempo con su familia y prepararse para la eutanasia que estaba programada para las 7 p. m.



(Le puede interesar: La dura historia de Víctor Escobar; así serán sus horas de la eutanasia)

En compañía de su abogado y esposa, Escobar agradeció a aquellas personas que lo apoyaron para lograr su voluntad.

En compañía de su abogado y esposa, Víctor Escobar agradeció a aquellas personas que lo apoyaron para lograr su voluntad, la eutanasia. pic.twitter.com/dw0mfYuqt9 — Duvan Alvarez (@duvan_ad) January 7, 2022

“Agradezco a los que han estado pendientes de mi caso, pendientes de mi abogado Luis, les damos los más sinceros agradecimientos. Ellos fueron parte de esta lucha que con Luis Giraldo a la cabeza se lograra el objetivo que a pacientes como yo, no terminales, sino pacientes degenerativos llegáramos a ganar esta batalla, una batalla que abre las puertas para los pacientes que venían atrás de mí y que en estos momentos desean una muerte digna”, expresó a través de un video Escobar.



“No les digo adiós, sin un hasta luego”, reflexionó Escobar.



Su abogado, Luis Giraldo, aprovechó el momento para leerle unas palabras a quien considera como el “abuelo que despedí hoy hace exactamente cinco años”.



(También lea: 'La eutanasia no es fácil y respeto la decisión de don Víctor Escobar')



Inicialmente contó que la decisión de Víctor Escobar confrontó mucho su parte humana. “No todos estamos de acuerdo con lo que se debe hacer pero todos debemos respetar las decisiones de cada uno”, dijo Giraldo.

Víctor Escobar recibirá la eutanasia este viernes 7 de enero. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

En el texto que leyó el profesional del Derecho, destaca que Víctor ahora será “un referente para aquellos que buscan la libertad de decirle al dolor ya no más, porque lo que tú has vivido lo viven muchos a diario que no pueden aceptar su condición ni su realidad y prefieren vivir en el dolor de ser señalados en una sociedad que aún le falta madurar”.



“Me enseñaste que los derechos deben ser respetados, tu derecho hoy lo hiciste respetar. Esta tu batalla, la ganamos tu familia, Diana, los medios de comunicación, los jueces y yo”, agregó.



(Además: Se acerca el final de la lucha de Víctor Escobar por alcanzar su eutanasia)



También criticó el papel que cumplieron los gobiernos local, departamental y nacional, a los que consideró que “quedaron en deuda contigo”.



Tampoco negó el afecto y cariño que tuvo con su cliente con el cual libró duras batallas para lograr su voluntad. “Al final no terminé siendo su abogado, terminé siendo un hijo alcahueta contigo”, sostuvo Giraldo ante las lágrimas de Escobar.

CALI