Antes de que una cascada de enfermedades le cayera encima, el caleño Víctor Alfonso Escobar Prado conducía camiones por las difíciles carreteras del país, pero tal vez su peor travesía fue la que hizo en los dos últimos años en busca de ponerle punto final a su vida.



Desde el 2020, cuando decidió dejar atrás sus sufrimientos y solicitarle a su EPS que le practicaran la eutanasia, su vida se movido en una montaña rusa sin control.



El 27 de junio pasado, se le negó el derecho porque la junta médica de su EPS determinó que no estaba en fase terminal.



Fue entonces cuando se dio el giro de la Corte Constitucional, que un mes después amplió el derecho fundamental a morir dignamente a aquellos pacientes que padezcan intenso sufrimiento por lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Es decir, que ya no es requisito ser paciente terminal para solicitar la eutanasia en Colombia como había dispuesto la misma Corte en fallo de 1997.



Tras la decisión, Escobar y su abogado, Luis Carlos Giraldo, quien lo ha acompañado en esta lucha, volvieron a solicitar el procedimiento el 3 de septiembre, pero cuando acudió a un centro de especialistas, la médica que lo atendió le dijo que no tenía conocimiento de cómo proceder en ese caso.



Jugadores del Deportivo Cali recibieron a Víctor Escobar Foto: @AsoDeporCali

El abogado volvió a insistir, interpusieron una tutela y el 3 octubre pasado el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali ordenó la eutanasia, pero una semana después un comité científico de la clínica Imbanaco, de Cali, le negó el procedimiento porque según ellos no era un “paciente degenerativo”.



No se rindieron, apelaron. El Tribunal Superior de Cali, aunque dejó en firme el fallo del juzgado, declaró la nulidad de la sentencia por un error judicial, y tuvieron que empezar el proceso judicial de cero.



Esta semana, Escobar está en uno de los ascensos emocionales -quizás será el último- en los que el procedimiento se ve más cerca, luego de varias frustraciones.



El viernes, él y un comité científico de la EPS Coomeva acordaron que la eutanasia será el 7 de enero del 2022 a las 7 de la noche, como es su deseo. En esa fecha, la montaña rusa, por fin, se detendrá.



A comienzos de este mes, el Juzgado 17 Civil del Circuito de Cali decidió que la EPS Coomeva, que había impugnado un fallo en primera instancia de ese operador judicial, debe hacer un comité científico dentro de los próximos 15 días para realizar el acompañamiento a Escobar en su eutanasia.



El comité científico se realizó y ahora la EPS deberá buscar un prestador de salud que le haga el procedimiento al paciente.



El abogado Luis Carlos Giraldo, quien ha representado los intereses de Escobar en su lucha por acceder a la eutanasia, le dijo a EL TIEMPO que en contra de la decisión “no cabe ningún recurso, está en firme” y su cliente podrá cumplir el deseo que ha perseguido desde que decidió contar su historia en las redes sociales.

Víctor Escobar espera recibir la eutanasia. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Hace dos años, a través de la cuenta de twitter @eutanasia16, Escobar y su esposa Diana, quien no lo desampara nunca, contaron el día a día de este hombre de 60 años que ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares (ACV), en el 2007 y el 2008, y tiene limitaciones en su movilidad.



Días de sangre y dolor

Como consecuencia de los ACV, Escobar padece hemiparesia izquierda (condición neurológica que dificulta el movimiento de una mitad del cuerpo), pero hace cuatro años le sobrevino una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) pulmonar, que lo ha postrado. Además tiene diabetes e hipertensión.



En su historia clínica figuran también una trombosis (un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo), tiene el lado derecho del corazón de mayor tamaño y ha pasado por cuatro cirugías en la columna debido a un grave accidente de tránsito que tuvo.



Ha relatado que sus días son de sufrimiento y dolores, que expulsa sangre por sus pulmones, la orina y sus heces y hasta perdió la memoria.



“Tuve que hacer terapias de reconocimiento con fotos, para volver a conocer a mi familia; aprender a comer, aprender a leer, mejor dicho, quedé como un niño pequeño. Hace cuatro años me apareció el problema de los pulmones, el Epoc, problemas del corazón, la presión pulmonar alta fibrosis pulmonar”, narra en sus redes.



#Atención

En el cuarto de Escobar sobresalen dos camas, una pipa de oxígeno y medicamentos meticulosamente ordenados. Entre estos últimos están las infaltables oxicodona, metadona y morfina, que le permiten a Escobar apaciguar sus intensos dolores.



Sin embargo, Escobar no es considerado un enfermo en fase terminal y de concretarse su eutanasia se convertiría en el primer paciente no terminal, de que se tenga noticia, en recibir el procedimiento en el país.

El único antecedente es el caso de Martha Sepúlveda, una mujer que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en Bello, Antioquia, a quien también tras varios reveses se le autorizó el procedimiento en octubre, pero su decisión fue guardar silencio sobre su fecha del procedimiento.



De unos días para acá, Escobar ha tenido un cuadro clínico aún más complicado por una anemia y ha preferido permanecer en casa. Además, optaron por guardar un bajo perfil hasta el final, literalmente.



“Él (Víctor Escobar) me dijo que anunciara la fecha, porque eso se debe hacer público”, reveló el abogado Giraldo.



El día en que se conoció el fallo del Juzgado 17 el jurista compartió que “la verdad Víctor está feliz, ha vuelto a nacer la esperanza en él y en que este proceso judicial pueda llevarse a cabo”.



Víctor Escobar les dirá adiós a los rigores de sus enfermedades en 20 días. En estas tres semanas, según contó su abogado, dejará todo en regla para que el tránsito hacia su muerte sea tranquilo, pacífico.



FERNANDO UMAÑA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI