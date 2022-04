Con un encuentro de víctimas, en la Asamblea del Valle se rindió memoria a los 20 años del secuestro de 12 diputados, 11 de ellos, fallecidos en cautiverio de las Farc, y a todas las víctimas del conflicto armado.

“Hoy no es una celebración. Es una conmemoración a las víctimas del conflicto armado”.



Con estas palabras Gloria Reyna, de Buga y de la Mesa Departamental de Víctimas, se dirigió a la Asamblea, en plenaria, buscando que los escuchen.



Así lo hicieron por el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en el Valle, promovida por la Asamblea, la Secretaría de Paz y la Mesa de Víctimas.

Diputados escucharon a las víctimas. Foto: Asamblea del Valle

“Quienes estamos aquí no somos familiares de víctimas. Somos víctimas. Hemos vivido los estragos de la guerra y nuestros cuerpos, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro sentir han sufrido este desgarrador momento sabemos. Somos la voz de nuestro territorio”, dijo Reyna al clamar por la política pública de víctimas del Valle del Cauca.

“La necesitamos para saber cómo se van a direccionar los recursos, necesitamos salud, educación, ingresos, no solo en el nivel productivo”, dijo.



Marisela Valencia, por los desplazados, clamó justicia y reparación.



“Quisiera hacer una petición a los Gobiernos Nacional y departamental en especial a los funcionarios para que cuando se enteren de que somos víctimas del conflicto no nos vean como personas menos, somos dignas y exigimos la verdad, la reparación a las que tenemos derecho por una ley, pero no compensa en nada el dolor que llevamos por dentro”, manifestó María Salgado, quien habló de la desaparición forzosa.



Sostuvo que desde hace 17 años espera a su hijo.



“Es muy triste ver cómo en hospitales, en colegios y demás entidades nos miran como si estuviéramos robando algo, cuando decimos que tenemos algunos vbeneficios. Somos personas valientes, a pesar del dolor que llevamos, seguimos luchando por un mejor país”, agregó Salgado.



Gerardo Ballesteros, quien habló por las víctimas de las minas antipersona, dijo que no son tenidas en cuenta, pese a que son parte de la Mesa Departamental de Víctimas. “No se ve reflejado”.



La presidenta de la Asamblea del Valle, Luzdey Martínez Martínez, señaló la importancia de continuar el trabajo por las víctimas para que tengan una mejor calidad de vida.



“El tema de memoria histórica debe ser destacarse”, dijo el secretario de Paz Territorial del departamento, Orlando Riascos. “Hagamos memoria para no repetir el conflicto”, anotó.



El gobernador encargado del Valle, José Fernando Gil, destacó la trascendencia de escuchar a quienes han sufrido y sufren como víctimas.



