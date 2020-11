Víctimas de masacre eran familiares de líder social asesinado 

Autoridades dieron a conocer que las tres víctimas de la reciente masacre ocurrida en El Vado en el corregimiento de Mojarras en Mercaderes, Cauca, son familiares del líder social Álvaro Narváez Daza, asesinado el pasado 29 de abril en esta misma zona.



Se trata de Bersy Yeny Narváez Daza, hermana de Álvaro y su hija Efigenia Daza Narváez. La tercera víctima fue identificada como Yamith Ibagué Díaz, yerno del líder comunal.



Se conoció que un menor de cinco años se salvó, y se encuentra en la vivienda de un allegado.



Según testigos, en la madrugada de este sábado, seis hombres armados que se movilizaban en motocicletas ingresaron a la vivienda de estas personas y les dispararon indiscriminadamente.



El coronel Rosemberg Novoa, comandante de la Policía del Cauca, señaló que fue designado un equipo especial en conjunto con la Fiscalía para dar con el paradero de los responsables de esta masacre.



El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí se trasladó hasta la zona y lamentó lo ocurrido. Aseguró que se encargarán de los gastos fúnebres “para poder atender a la familia”.



“Rechazamos profundamente lo ocurrido y acompañamos a la familia en este dolor”, expresó el mandatario.



Estos hechos ocurren en la misma vivienda donde el pasado 29 de abril fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Vado, Álvaro Narváez; su esposa María Delia Daza Rodríguez; su hijo Cristian Narváez Daza; y su nieta, una menor de 15 años.



Por este crimen, autoridades lograron las capturas de cinco personas. Se conoció que uno de ellos, conocido como alias ´René´, escapó de la Estación de El Bordo, donde se encontraba detenido.



El director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa aseguró que estos crímenes no tienen relación entre sí.



“Las hipótesis primarias dan cuenta que no tenían relación los hechos acaecidos en el mes de abril a los hechos presentados en la madrugada de este sábado”, dijo el general.



En el momento del asesinato del líder social, autoridades señalaron que una de las hipótesis apuntaba a que uno de los capturados venía extorsionando al dirigente y a la comunidad y que en un acto de valentía, Narváez Daza, "los expuso, y le pidió a la ciudadanía que no pagara las extorsiones. Se opuso a esta actividad criminal, y los hizo visibles, por lo que acometieron contra su vida y la de su familia", resaltó Atehortúa en su momento.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), señaló que con esta se completan 70 masacres en lo corrido del año.

