La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, afirmó que estudiantes del Instituto Departamental Bellas Artes, que denunciaron ser víctimas de presuntos abusos sexuales, no están solas.

La mandataria dijo que dos profesores del Instituto Bellas Artes, en Cali fueron suspendidos de sus cargos, al tiempo que avanza la investigación en la Fiscalía General de la Nación.



"Como gobernadora, pero sobre todo como mujer, quiero reiterar mi indignación con los hechos denunciados en el Instituto de Bellas Artes. Me he solidarizado con todas las estudiantes de Bellas Artes que han tenido la valentía de denunciar estos aberrantes casos (...) He estado atenta del avance de esta situación y hoy quiero decirles que me encargaré, personalmente, y me reuniré con la directora de Fiscalías y de toda la institucionalidad para trabajar conjuntamente y que no exista más impunidad como ha ocurrido en otros lugares del país", sostuvo.

"Tan pronto como conocimos estos degradantes casos suspendimos de sus funciones a dos profesores y pusimos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación todas estas denuncias; activamos la ruta de atención integral para casos de violencia contra la mujer", dijo la gobernadora Roldán.



Dijo que se logró que un equipo especial de la Fiscalía investigue estos casos.



En la investigación se indagan decenas de denuncias.



Algunos docentes no han vuelto a clases por temor a alguna acción en contra de su integridad.



En corredores y muros del Instituto Departamental Bellas Artes hay rechazos por presuntos abusos sexuales denunciados.



La gobernadora Roldán concluyó que pide celeridad en esta y otras investigaciones de presuntos abusos sexuales en la región y que se irá hasta las últimas consecuencias.



