Abogado de víctimas de abuso de sacerdote demandó al Arzobismo de Cali

Por un presunto fraude a resolución judicial, el abogado de tres víctimas de abuso sexual por parte de un sacerdote en 2009 acudió a denunciar ante un juez local al Arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, Darío de Jesús Monsalve.

En su argumentación, Elmer Montaña, abogado de las víctimas, señala que mediante sentencia 038 del 21 de mayo de 2018, el Juzgado 22 Penal del Circuito de Cali condenó a la Arquidiócesis de Cali "a la reparación simbólica de las víctimas directas e indirectas del sacerdote William de Jesús Mazo, consistente en difundir la sentencia condenatoria, así como las dos providencias que le impartieron confirmación y la decisión de la Corte Suprema de Justicia que inadmitió la demanda de casación".



Montaña manifiesta que la decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, mediante la sentencia SA 048, aprobada el 10 de diciembre de 2018.



La sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 7 de febrero de 2019, por lo tanto la Arquidiócesis de Cali, en cabeza del arzobispo, monseñor Darío de Jesús Monsalve, debió dar cumplimiento a lo ordenado por la judicatura el 8 de febrero, "sin embargo, a la fecha, la Arquidiócesis no ha realizado la difusión de dichas decisiones judiciales".

Las víctimas no concurrieron al acto de perdón convocado por el Arzobispo porque se trató de una ceremonia de la Iglesia que no tuvo en cuenta el reclamo de las víctimas

De acuerdo con el abogado, el Arzobispo no ha atendido las providencias judiciales. "Los prelados de la Iglesia Católica están sometidos al imperio de la Constitución y las leyes de Colombia, en consecuencia deben acatar las decisiones que impartan los jueces de la República, como es obligación de cualquier ciudadano. La negativa a difundir estas providencia deja sin reparación simbólica a las víctimas, quienes dicho sea de paso, no concurrieron al acto de perdón convocado por el Arzobispo, porque se trató de una ceremonia de la Iglesia que no tuvo en cuenta el reclamo de las víctimas en el sentido de que la Arquidiócesis se retractara de los infames señalamientos que hizo al contestar el incidente de reparación, acusando a los niños y familiares".

