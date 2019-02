Vestigios indígenas en la doble calzada Cali-Candelaria

El Inciva advierte que no se ha encontrado oro, pero sí cerámicas, de ahí el llamado a los guaqueros para que no dañen el patrimonio arqueológico del departamento.

El director del Inciva, Alvaro Rodríguez, dijo que están en el análisis de las piezas y que podría tratarse de una tumba indígena.



“Se cree que, de pronto, pertenezcan a la cultura Malagana y Quimbaya. No ha habido robos, pero nos están dañando piezas de cerámica y como digo, allí no hay oro, no hay piezas valiosas que indique que hay robo”, dijo el funcionario.



En la noche es cuando salen los guaqueros.

Piezas cerámicas es lo que se ha encontrado un kilómetro antes de Cavsa. Foto: Gobernación del Valle



“Pedimos a las autoridades y a la comunidad en general que reporten y eviten el daño al tema arqueológico. Ya la Policía hace inspección permanente en la zona”, dijo el secretario de Infraestructura del departamento, Miguel Ángel Muñoz, quien precisó que no hay retrasos en el cronograma de la obra.



En el Crucero-Dapa también se han detectado posibles vestigios.