Una venezolana sería una nueva víctima de feminicidio en el Valle. El caso se registró el lunes pasado en el corregimiento La Primavera en el municipio de Bolívar, norte del departamento. La hija de la mujer, de seis años, estaría en poder del presunto asesino.



La víctima, informaron las autoridades, presenta heridas con arma blanca en varias partes de su cuerpo.



Debido a este caso, la Gobernación del Valle, a través de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, hizo el llamado a que las mujeres denuncien con tiempo los casos de violencia de género.



Agregó que las amenazas contra la integridad de las mujeres se pueden denunciar a través de la Ruta de la No Violencia Contra la Mujer.

“Queremos hacer un llamado a todas las mujeres del departamento a que denuncien cualquier situación o hecho que atente o vulnere sus derechos. Deben dar a conocer a las autoridades que son víctimas de violencia para que tengan un acompañamiento del Estado y estos hechos no resulten en tragedias”, dijo, Yurani Romero Cepeda, secretaria de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual.



La funcionaria explicó que las mujeres afectadas por violencia deben solicitar orientación para acceder efectivamente a la justicia y de esta forma activar la Ruta de la No Violencia Contra la Mujer.



"Una vez hecha la denuncia se activa automáticamente la Ruta de la No Violencia Contra la Mujer. Las mujeres afectadas pueden realizar las declaraciones en la Fiscalía General de la Nación, Policía, Defensorías, Comisarías, Personerías, entidades prestadoras de salud, EPS, Salas de Atención al Usuario y Casas de Justicia”, señaló, Romero.



