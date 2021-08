Vendedores informales de Cali pueden hacer su registro esta semana

La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, continuará realizando esta semana las jornadas especiales dirigidas a los vendedores informales para que se registren.



Estas jornadas se llevarán a cabo hasta el 30 de septiembre próximo.



“Estas jornadas se realizan con el propósito de acercar el proceso de registro a los vendedores informales, para que no tengan que desplazarse hasta otros puntos de la ciudad”, informó el subsecretario del IVC, Jimmy Dranguet Rodríguez.



Hasta el lunes pasado, 1.750 vendedores habían hecho parte del proceso de registro que se adelanta desde la Administración Distrital.



El proceso de registro también se puede hacer a través de la página web de la Alcaldía de Cali, ingresando al enlace seguridad.cali.gov.co:81/srvi/



Durante la semana del 24 al 29 de agosto de 2021, los equipos registradores estarán en los siguiente puntos:



Martes 24 de agosto

Bulevar del Río, frente a Coltabaco

De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Miércoles 25 de agosto

Bulevar del Río, frente a Coltabaco

De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Jueves 26 de agosto

Estación MIO Unidad Deportiva

De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



Viernes 27 de agosto

Bulevar del Río, frente a Coltabaco

De 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Domingo 28 de agosto

Parque de Las Banderas

5:00 p.m.



CALI

