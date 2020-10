Velatón oró por recuperación de ciclista y pidió respeto por la vida

El encuentro se vivió en la vía que de Santa Elena lleva a El Placer, en El Cerrito, donde un automóvil verde arrolló en la mañana del jueves 8 de octubre arrolló a ciclistas que pedaleaban desde Palmira.



Domínguez, de 37 años, comunicador social, emprendedor y gerente de una empresa, era el último entre los ciclistas y no alcanzó a ver el carro que invadía carril. Sufrió fractura de vértebras cervicales y fisura en el omóplato derecho.



Desde cuidados intensivos de una clínica, el paciente envió un mensaje para que se cuide la vida de los ciclistas: “Gracias a los médicos y a Dios, sobre todo a Dios, que me dio la oportunidad de vivir y que el impacto no me matara”.

Francisco Dominguez pidió a quienes conduzcan carros o motocicletas por Palmira, Candelaria, Jamundí y Cali que tengan en cuenta la vida de los ciclistas aficionados.



Dijo que estaba entrenando porque su meta es ir pedaleando a Medellín, pero sigue con esa idea y espera recuperar su movilidad.

Ferney Camacho, uno de los ciclistas, dijo que "estamos en un movimiento de solidaridad por lo que sucedió y buscando a los culpables. Pacho vamos a volver a caminar, a pedalear y a subir las montañas. y hacer que sean posibles los sueños de ciclista y de vida con todo este equipo que te acompaña".

Velatón por la salud de Francisco Dimínguez, arrollado por carro en Palmira Foto: Archivo particular

“En la noche siempre salen a practicar ciclismo entre 80 y 100 personas. La idea de la velatón es por Francisco y por visibilizar la grave problemática y peligros a que están expuestos los cliclistas en carretera”, dijo Oswaldo Libreros, de la agremiación ciclística Trochas y Pavimento, y coordinador del Club a Toda Biela y el colectivo Novatos y Principiantes.



En el acto, con velas encendidas, se hizo énfasis en que quienes practican ciclismo recreativo o profesional tienen familia que los espera.

En el sitio donde Francisco Dimínguez fue arrollado por carro en Palmira se hizo un llamado por su salud y respeto a la vida de los ciclistas. Foto: Archivo particular

Los riesgos de manejar bicicleta se sienten en las calles de ciudades y en las carreteras del país.



"Fortaleza y plena recuperación para Francisco Domínguez. Ofrecemos $ 20 millones por identificar a responsables", dijo la gobernadora Clara Luz Roldán.

Velatón por la salud de Francisco Dimínguez, arrollado por carro en Palmira Foto: Archivo particular

Mientras que Dilian Toro escribió: "El Valle del Cauca debe curarse de la intolerancia. Hechos tan lamentables como el reportado con Francisco Domínguez, víctima de un conductor que luego de arrollarlo a él y a sus compañeros huyó, confirma que se necesitan más acciones para garantizar la seguridad en las vías".