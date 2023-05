En un plantón por las calles de la ladera del sur de Cali, el féretro de la estudiante fue rodeado por velas encendidas, lágrimas y pedidos de justicia.



Es el clamor ante el crimen de la alumna baleada al salir de su colegio que en marzo había tenido el luto cuando un estudiante habría terminado con su vida.

"Me quitaron la vida Me la arrebataron Triste aquel día El sol se apagó Lloraron las flores Lloraron los ángeles", la canción de Natalia Lafourcade acompañó el homenaje a Deicy Nayibe, quien había llegado años antes de Rosas (Cauca) a residir en la ladera de Cali.



Hacia las 2.00 de la tarde del jueves 27 de abril, la estudiante, de 16 años, salió de la institución educativa José María Cabal, en la calle 2C Oeste con carrera 83, en el sector de El Jordán, en la comuna 18.



No caminó mucho porque a su espalda llegó un joven que usaría gorra y tapaboca. Tenía en una mano una especie de saco y disparó, informó el comandante de la Pölicía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón.



(Le puedo intereesar: Asesinato durante cosecha en ingenio: ya van 2 trabajadores en menos de un mes)

El atacante desapareció del sitio y habría usado una motocicleta. La detonación no fue sentida por muchos y, por eso, se asegura que el agresor tendría silenciador.

Facebook Twitter Linkedin

Oración por justicia ante crimen de una estudiante en Cali Foto: Toma de video

La gente se fue acercando y vio en el asfalto el cuerpo sin vida de la adolescente, que vestía su uniforme escolar.



Años antes, ella había llegado del municipio de Rosas, Cauca, localidad afectada en zona rural por derrumbes en la carretera Panamericana.



En la ladera de Cali estaba en la casa de una allegada de la familia.



Dolientes dicen que era una estudiante aplicada y no le conocían riesgos o amenazas.



Una amiga dice que a Deicy poco le permitían salir.



(Puede leer: 'Sorprende caída de puente justo cuando cruzan carros de Fuerzas Armadas')



En las indagaciones de la Policía se advierte que habría tenido una relación con un joven, pero no hay datos que relacionen el tema con el crimen.



El Secretario de Educación de Cali José Darwin Lennis Mejia rechazó el crimen y dijo que no se tenía manifestación de problemas que hicieran temer por alguna acción violenta en su contra.



El secretario de Seguridad y Policía, Jimmy Dranguet, presentó sus condolencias a la familia de la estudiante y señaló que con una recompensa de 100 millones de pesos se espera conseguir información para identificar y encontrar a los responsables.



(Además, puede leer: ¿Quiénes son los dos hombres condenados que perpetraron la masacre de Buga?)



Vecinos y allegados pidieron justicia y acudieron a la velatón en la que se escuchó esa canción: "El mundo paró Me quitaron la vida Me la arrebataron Terminaron los sueños Aquella ilusión Desde aquí en el cielo Donde estamos los muertos Ya no llores, te pido En esta canción".



El mensaje fue un reclamo de justicia ante un crimen que nunca se olvidará en esta ladera.

Lea más noticias de Colombia

Morimos el día que callemos, dicen 'Mujeres Buscadoras' de dos profesores