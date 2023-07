Vanesa Lenis es una joven de 22 años. Su historia de crisis en salud empezó hace 11 años, cuando fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos.



Ha estado obligada a usar marcapasos y a depender de oxígeno de forma permanente. También afronta epilepsia.



Ella fue escogida para participar en Cali Distrito Moda, más la Pasarela de Inclusión en Cali, que dio espacio para el modelaje de personas con situaciones diferentes.



En su familia paterna hay historial de enfermedades, pero ninguna con tantas dificultades de salud como Vanesa.



Hace una década, la hermana menor, de 4 años, murió por una falla multisistémica, que consistió en una fiebre e inflamación de distintos órganos del cuerpo.



A Vanesa se le ha presentado afectación en el corazón, los pulmones y el cerebro.



Además de la hipoxia pulmonar y la epilepsia, la joven afronta otras sintomatologías que en los últimos 10 años la han tenido al borde de la muerte.



“He estado cantidad de veces en la unidad de cuidados intensivos (UCI) entubada. Hace dos meses, inclusive, salí de una recaída que me dio, porque el marcapasos tuvo una falla, pero bueno, de nuevo estoy acá”, dice la joven, nacida en Medellín, radicada hace 14 años en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca.

Vanesa Lenis supera que no le funciona un pulmón, tiene marcapasos, lupus y convulsiones. Foto: Vanessa Lenis

Para ella, estudiar ha sido un milagro. "Es una pregunta que me gustaría responder muy a fondo. Ha sido muy difícil, pero pese a todo sí he estudiado. Me rechazaron de muchos colegios porque tenía que tener orden médica autorizando y muchos médicos no me lo permitían, en el principio de la enfermedad".



Un tiempo después pudo estudiar en forma virtual y se graduó en un colegio de Armenia. Pasó a la carrera de sicología y se graduó en 2021.



"Trato de ejercer a la medida que puedo mi profesión. Y quiero empezar a escalar en el mundo de las redes. Ahora tiendo consulta particular".



Vive con su mamá y su hermana que con el novio le dan el aliento diario. Su padre ya no está con ella.



Uno de sus sueños ha sido ser modelo, para mostrarle al mundo que mientras haya vida, se puede lograr lo que sea.



Al mundo del modelaje incursionó en el 2019, tras conocer la existencia de una pasarela de inclusión y aunque no era una modelo profesional se decidió a mandar su currículo.



Para ese entonces caminaba ayudada por un caminador, porque la epilepsia le causó ciertos problemas motrices en la parte izquierda de su cuerpo que se acrecientan cuando convulsiona, pese a eso la llamaron, fue al casting y la seleccionaron para participar en la ceremonia.

“Me capacitaron como modelo convencional, me certificaron por medio de la Gobernación del Valle, la alcaldía de Cali y todo fue muy hermoso”, expresa con emoción la joven.



Desde ahí fue seleccionada para la pasarela del 2020, de la que no pudo hacer parte a causa de la pandemia del covid-19.



En la del 2021, que fue virtual, tampoco pudo estar porque tuve una recaída de salud muy fuerte, que la dejó en coma tres meses.

Sin embargo, estaba firme en participar en una pasarela de Inclusión y ser visibilizada.



Por eso, en 2023, volvió a postularse quedando una vez más seleccionada.



“Ha sido difícil un proceso, pero se ha podido, he podido salir adelante, luchando por lo quiero alcanzar y eso me ha llevado a escalar al mundo del modelaje. Me encanta mucho el modelaje, en especial, la fotografía. Me encanta hacer parte de todo tipo de eventos, y sobre todo para visibilizar mi enfermedad, una enfermedad muy difícil de tratar, una enfermedad considerada huérfana, para la cual casi no hay tratamientos porque es una enfermedad que la dan por incurable”, comenta.



Su enfermedad no tiene cura, pero sí es posible una etapa muy estable, conocida como etapa de remisión.



Cuenta que constantemente le hacen ajustes de los medicamentos y se descompensa cuando intenta dejar alguno.



“Somos personas con capacidades diferentes, independientemente de una enfermedad o una adversidad que se nos pase, yo estoy aquí dando lo mejor de mí, pese a todas mis enfermedades soy psicóloga, soy profesional, soy un ser humano con una capacidad de demostrarle al mundo que no hay límites, que los límites están en nuestra cabeza y que todo en la vida se puede mientras haya positivismo”, sostiene siempre Vanesa.

