Vuelve el vandalismo contra el MIO: otro bus fue atacado

Un nuevo hecho de vandalismo se registró este lunes contra un bus del MIO. Ya son 18 buses atacados en 11 días, en la ciudad.

Esta vez fue atacado por un ciclista que golpeó la puerta escalonada con un objeto contundente y rompió el vidrio.



El bus afectado es el MC22089 que cubría la ruta T42.



El ataque sucedió a la altura de la carrera 15 con calle 21, en el centro de Cali.

Otro de los ataques. Foto: Empresas Operadoras del MIO

Por fortuna, de acuerdo con las Empresas Operadoras de Transporte y Recaudo no hubo heridos.



Sin embargo, según datos de los cuatro concesionarios que prestan el servicio en la ciudad, entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre iban 17 vehículos vandalizados.



Estos hechos dejaron tres usuarios del MIO heridos, dos mujeres y un hombre. por causa de piedras y daños por esquirlas de los vidrios.



Una de las tres heridas fue la señora Adela Pérez, quien tiene el rostro hinchado y grave afectación en uno de sus ojos. Fue sometida a una cirugía.



Un conductor también tuvo daños en uno de sus ojos por las esquirlas por otro de los ataques.



La tercera víctima en estos hechos es una menor de edad.



Entre el viernes y el domingo (información por consolidar) se presentaron ocho ataques contra los buses del MIO.



Los operadores coinciden en afirmar que este es un llamado urgente a la Alcaldía para que cumpla con la seguridad al sistema de transporte público, no se quede en promesas y de que en la vigilancia se utilizan drones.



El secretario de Seguridad de Cali, coronel retirado Carlos Soler, dijo que se está investigando, si se trata de personas que estarían pagando y utilizando a habitantes de calle y a otras para cometer estos actos vandálicos.



“Encontramos intereses de personas que deberían estar fuera del comercio porque recibieron indemnizaciones por buses, busetas y ‘busetones’, los cuales tendrían que estar guardados. Sin embargo, siguen intentando prestar servicios y en algún momento están aumentando su volumen”, dijo el funcionario.



Según Soler, a raíz de la disminución en su flota del MIO se habría formado terminales no legales y transportes informales, a través de los cuales, se estarían gestando estrategias para impedir la reestructuración de las estaciones del sistema.



