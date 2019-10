Otro candidato a Concejo en el Valle, investigado por drogas 

La Policía del Valle del Cauca detuvo al candidato al Concejo de Zarzal Óscar Libardo Hernández, del partido ASI.

De acuerdo con el coronel Wilson Delgadillo, el candidato se desplazaba en su carro particular y cuando la Policía hizo un retén le habría detectado en el automotor que llevaba, presuntamente, 140 kilos de marihuana.



Se desplazaba por la vía que comunica a Cali con Andalucía.



El Coronel Wilson Delgadillo, informó que llevaba 140 kilos de marihuana en un vehículo, que sería de su propiedad. Estarían en 213 paquetes en bolsas plásticas.



“Se movilizaba en un vehículo tipo automóvil de servicio particular por la vía Cali – Andalucía”, dijo el oficial al asegurar que el aspirante, de 43 años se dirigía a Quindío.



Hernández quedó a disposición de la Fiscalía. Señaló que no aceptará cargos por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.



La semana pasada se conoció otro caso de un candidato que, presuntamente, llevaba droga. Se trataba de Víctor Hugo Agudelo, quien aspira al Concejo del municipio La Unión.



