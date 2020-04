Ojo con pocas consultas por dengue, pues van 26 muertos en Valle

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, sostuvo que los casos de dengue han disminuido drásticamente en el departamento. Esto obedecería a que las personas han dejado de consultar durante los días de toque de queda y aislamiento obligatorio.

Pero aclaró que no se debe a que los casos hayan mermado, sino que las personas han dejado de consultar durante los días de toque de queda y aislamiento obligatorio.

La funcionaria dijo que es importante que los vallecaucanos consulten ante un posible caso de dengue, de no hacerlo podría estar en riesgo la salud de las personas.



En lo corrido del año, más de 13.000 personas se han contagiado con dengue y 26 han muerto.



"Tenemos en las cifras un bajonazo drástico que estamos seguros que es por la falta de consulta o por la no certificación como casos de dengue. No es posible que la epidemia de dengue se bajara de esa forma", dijo la secretaria Lesmes.



Así mismo, la Secretaria de Salud del Valle del Cauca informó que se adelantan jornadas en el departamento para eliminar los criaderos del mosquito Aedes Aegypti transmisor del dengue.



"Estamos aprovechando las calles solas para hacer búsqueda de criaderos y hacer fumigación a cielo abierto en los municipios que tenemos casos de dengue grave", agregó.



Los municipios que serán priorizados con las jornadas serán Restrepo, Cartago, Candelaria, Trujillo, San Pedro y Tuluá.



CALI