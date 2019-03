Se cumplen 15 días sin un acuerdo que levante bloqueos

Mientras las comunidades indígenas completan 15 días de bloqueos en la vía Panamericana, miembros de la mesa negociadora del Gobierno Nacional, encabezada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se ratifican en la orden del presidente Iván Duque, quien manifestó que si no se levanta la obstrucción de la vía no habrá negociación.



Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (Acin), los nativos reclaman 4,6 billones de pesos adicionales a los 10 billones contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se debate en el Congreso.

El consejero del Cric, Darío Javier Tote, explicó que 3,6 billones son para el manejo por parte del Cric, es decir, para programas que abarquen a las comunidades aborígenes en el Cauca y el otro billón sería manejado por organizaciones de Huila y Risaralda.



En ese punto no termina el distanciamiento, pues a los indígenas tampoco les cayó bien que en esta iniciativa del PND todo lo concerniente a estas comunidades había quedado concebido, en un comienzo, como el Anexo B y no como un capítulo merecedor de beneficios de una política pública con recursos para salvaguardar a los aborígenes.



Aunque la postura de la ministra Gutiérrez es que ya lo referente a estas comunidades se incluyó dentro del cuerpo principal del PND con 216 iniciativas estas dos últimas semanas, la consejera Aída Quilcué, y una de las principales lideresas indígenas en el proceso, señaló que el Gobierno no ha dejado por sentado esa inclusión de que la temática indígena no será un anexo.



“Hemos tenido toda la paciencia para explicarles que esto no es algo olímpico. No se pueden firmar proyectos que no se pueden cumplir, pero nada se puede realizar si no se levantan los bloqueos”, señaló la ministra Gutiérrez.



Dentro del mismo PND, según los indígenas, hay rechazo en el manejo que se les darían a los recursos naturales y temen que se le dé vía libre al ‘fracking’.



La sustitución es otro tema que también reclaman las comunidades de Valle, Cauca y Nariño, al tiempo que observan cómo aumenta la disputa territorial en una guerra sin cuartel por bandas del crimen organizado.



Este lunes, alrededor de 5.000 indígenas del Valle del Cauca realizaron una concentración en La Delfina, zona rural de Dagua, sin interferir con el paso vehicular. La movilización se tenía planeada para el pasado domingo, pero tras la explosión del pasado 21 de marzo, que dejó ocho personas muertas y tres más heridas, se pospuso para ayer al mediodía.



La consejera Quilcué y la misma Onic señalan que aún se reclaman los incumplimientos desde 1999 del acuerdo 982, que en ese momento aprobó el Gobierno en una comisión mixta (era mixta porque participaron delegados del Gobierno y las comunidades indígenas). Ese acuerdo habla de derechos y compromisos en educación, salud, recuperación de tierras, la reparación por la masacre de indígenas en la hacienda El Nilo, en 1991, y derechos humanos.



Luego, la comisión mixta fue retomada en 2012, concertando y encontrando salidas a las problemáticas, pero sin avances, de acuerdo con la Onic.



La ministra del Interior aseveró que mientras no se levanten los bloqueos, el Gobierno no tocará temas como el de la comisión mixta.



La Onic informó que exigen la presencia del jefe de Estado para darle fin a los bloqueos porque los participantes en la minga opinaron que los funcionarios en esta mesa de diálogo no tienen poder de decisión.



CAROLINA BOHÓRQUEZ Y MICHEL ROMOLEROUX

EL TIEMPO