Valle y Cali articulan acciones para atender flujo de venezolanos

Al cierre del 31 de diciembre había 51.146 venezolanos en el Valle, ahí están los que tienen permiso para trabajar, los que tienen el permiso vencido, los que entraron de forma irregular a Colombia y quienes cuentan con sus papeles en regla. Hoy, el Valle es el cuarto departamento del país con el mayor número de inmigrantes procedentes del vecino país.

En Cali se instaló el Comité de Atención a la Población Migrante, mientras a nivel departamental se articularon las acciones para atender el posible incremento de venezolanos debido a la compleja situación que vive ese país y a las condiciones impuestas por Ecuador para que ingresen a su territorio.



Uno de los retos es la atención en salud. Preocupa la aparición de enfermedades ya radicadas en la región y el VIH.

Esta población venía en condición grave de salad y modifica el perfil de morbilidad en el departamento y sobre eso hay que trabajar

“El VIH es una de nuestra alertas en salud pública por lo que significa el manejo de estas personas no tratadas, hemos incrementado el número de personas diagnosticadas incluidas en el sistema, hay que garantizar exámenes y el tratamiento a través de la organización internacional. Hay casos nuevos de malaria en sitios donde no estaban. La llegada de 55.000 personas en condiciones deplorables implica riesgo en salud pública y un nuevo trabajo que realizar para que la salud del Valle siga manejándose de forma oportuna”, dijo la gobernadora (e), María Cristina Lesmes.



El director de Migración Colombia, Christian Kruger, hacía énfasis en el caso del sarampión que volvió a aparecer y no solo en Colombia, sino en Ecuador y Perú. Y los que han llegado con casos graves de cáncer.



El año pasado se atendieron 133.000 casos de emergencia de venezolanos en todo el país, en el 2015 se reportaron 1.450.



En Cali hay 39.127 venezolanos, en Palmira 2.573, en Jamundí 2.048, en Yumbo 1.496, en Cartago 724, en Buenaventura 681, en Candelaria 615, en Buga 582, en Tuluá se asentaron 551, en Florida 389, en El Cerrito 375 y a Guacarí llegaron 183. Esta población escogió estos municipios como destino, los que están en los alrededores de la Terminal de Transportes de Cali o deambula por las carreteras son otro clase de inmigrantes, son los que están de paso y buscan llegar al Perú.

El Gobierno Nacional, mediante el Conpes de noviembre pasado, dio instrucciones de flexibilizar el marco jurídico en materia migratoria

“Lo que queremos es que estos venezolanos se regularicen, si lo hacen ganamos todos, podemos ver a que se están dedicando, pueden estar legalmente en el país, tener el permiso especial de permanencia, pueden trabajar y afiliarse a la seguridad social, tener cuenta, si no, habrá inconvenientes, no sabremos dónde están, no podrán trabajar legalmente, estarán sujetos a una explotación laboral”, dijo el director de Migración Colombia, quien los invitó a consultar la página de la entidad en Internet.



“Hay PEP (Permiso Especial de Permanencia) que lo pueden solicitar sí ingresaron antes del 17 de diciembre al país con pasaporte, estén regulares o no. El llamado es también a los empresarios, hay más de 570.000 hermanos venezolanos en nuestro país que pueden trabajar legalmente, esa es una forma correcta de darle la mano a esta población y pagarle lo que corresponde, no es pagarle la mitad y explotarlos más horas de las debidas”, señaló el funcionario.



“Le hemos dado a los venezolanos una ayuda importante con educación gratuita para todos los menores que llegan, de manera que no suspendan su ruta escolar; atención gratuita en salud para los enfermos o en situación de urgencia médica, vacunación y alimentación diaria para aproximadamente 2.000 venezolanos a través de los comedores comunitarios”, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar.



En el país hay 1.170.000 venezolanos y 400.000 colombianos que vivían en el vecino país retornaron.