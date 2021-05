Valle del Cauca es el tercer departamento con más jóvenes con covid-19

Con 50.000 casos, y Valle del Cauca es el tercer departamento del país con el mayor número de personas de entre 0 y 25 años contagiadas con covid-19.



Los dos primeros departamentos son Bogotá y Antioquia, con 185.000 y 100.000 casos respectivamente.

Esta información la trae la Agencia de Noticias de la UNAL, que dialogó con el pediatra e intensivista Pablo Vásquez, magíster en Epidemiologia Clínica y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).



El médico Vásquez explicó que con corte al 6 de mayo pasado, los casos de contagio reportados en Colombia llegaban a los 2.963.345; de los cuales, el 78 % corresponde a adultos, el 13,7 % a jóvenes y el 7,9 % a niños menores de 18 años.



Sin embargo, Vásquez aclaró que esta tendencia en el contagio del nuevo coronavirus se atribuye más al número de habitantes que a una tendencia al alza en ese segmento de la población.



El pediatra subrayó un error en el análisis de la epidemia: "El país se ha tratado como un todo como si las infecciones fueran iguales en el territorio nacional, cuando especialmente en el tercer pico se ha visto cómo una región puede variar de la otra, por lo cual es clave tomar decisiones locales y no nacionales".



Vásquez destacó que además de los casos acumulados de 0 a 25 años en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, los números no superan los 40.000 casos, lo cual está directamente asociado con que el mayor número de casos se presenta en los lugares más poblados.



La Agencia de Noticia de UNAL señala que un caso que sobresale es el de Barranquilla y Atlántico, donde los dos primeros picos no superaron los 300 casos diarios máximos en población menor de 25 años, pero en el tercer pico se han registrado hasta 700 casos diarios.



Y agrega que en el Valle del Cauca no hubo los tres picos marcados en esas edades, sino un ascenso constante, pero las cifras no son tan altas como en otros departamentos.



En cuanto a las muertes, el médico Vásquez concluyó que en personas que tenían prueba positiva para el virus en esas edades, al 6 de mayo se tenía un reporte de 369 niños fallecidos en lo corrido de la pandemia, pero 224 de esos no estaban asociados con el nuevo coronavirus. En el caso de los jóvenes de 18 a 25 años se han presentado 689 muertes, pero 308 no están asociadas con el virus.



