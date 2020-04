El 80 % de enfermos por covid-19 en el Valle son menores de 60 años

La paciente más joven que adquirió el coronavirus en Cali tiene 12 años, entre 105 casos registrados hasta este miércoles.

Con ella, son 29 jóvenes, entre hombres y mujeres con edades hasta los 29 años que están enfermos en la capital vallecaucana con covid-19, según datos recogidos por el programa ‘Cali Cómo Vamos’.



El reporte señala otra adolescente enferma en la ciudad y tiene 16 años y una más, de 19.



Hay otra joven, de 20 años, y dos mujeres más que también adquirieron la enfermedad en la capital del Valle del Cauca, ambas, de 21 años.



En el listado les siguen dos hombres, de 22 años, cada uno. También aparecen otros tres pacientes, dos hombres y una mujer, todos de 23 años. En el rango de los 26 años hay siete enfermos en Cali: cuatro son hombres y tres mujeres. Una de las jóvenes, según el Instituto Nacional de Salud, adquirió el virus en Francia y por eso su caso quedó catalogado como importado.



Hay, además, cuatro enfermos de 27 años en Cali. Tres son hombres y una mujer en este rango.



También quedaron registrados seis jóvenes más, de 28 años, cada uno. Cuatro son hombres y dos mujeres. En el rango de los 29 años hay un hombre con covid-19.



La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, dijo que el 80 por ciento de los enfermos (el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio dieron cuenta ayer de 150 pacientes en todo el departamento y se mantiene la cifra de 5 decesos), son personas menores de 60 años. Resaltó que la protección a los mayores de 60 y abuelos se está haciendo, pero preocupan otras franjas de edades.



Las cinco muertes corresponden a dos mujeres, de 19 y 70 años. La joven era especial, con enfermedad neurológica, procedente del norte de Cauca.



Los tres hombres fallecidos era de 36 años, (un hombre con diabetes, obesidad y tabaquismo), 51 años (el abogado Edwin Peña que laboraba en el Instituto de Bienestar Familiar, con desplazamientos entre Cali y Popayán), y el último, de 68.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que no todos los casos son importados. Hay los que se califican como relacionados por entrar en contacto con otros contagiados y ya algunos son autóctonos porque la enfermedad ha venido ganando terreno entre la ciudadanía caleña.



Por ello, Ospina y la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, insisten en que la solución frente a la enfermedad es quedarse en los hogares, evitar los sitios con multitudes y lavarse constantemente las manos.



“Estamos trabajando para controlar el pico. Cada día hemos ido avanzando de acuerdo con las condiciones que nos ha exigido esta pandemia”, dijo la gobernadora Roldán al informar que la clínica norte que era de Saludcoop y que dispondrá de 325 camas está siendo desinfectada. Señaló que estas camas son para pacientes que requieren el aislamiento y no estar en cuidados intensivos.

Más camas y pruebas

Hay otras 990 camas listas para pacientes que no necesitan estar en hospitales, pero sí aislados. A su vez, Roldán dijo que se adecuó la Villa Deportiva, en el sur de Cali, con 65 camas y sus baños para el personal de la Secretaría de Salud y de estamentos sanitarios del departamento, con miras a que se haga prevención y no sean un riesgo para sus familias a la hora de hacer intervención en la región.



Según la secretaria Lesmes, también se trabaja con los laboratorios del Hospital Universitario del Valle (HUV)y de la Universidad del Valle para buscar menos represamientos en los resultados de las pruebas. De acuerdo con Lesmes, el laboratorio de Univalle procesa, por ahora, según el rector de esa institución, Édgar Varela, 60 pruebas diarias. El HUV, otras 180 diarias. El Centro Médico Imbanaco se sumaría con 100 diarias y la Fundación Valle del Lili, con unas 240 más al día.



Las secretarias de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, y de Salud del Valle hicieron el mismo llamado al indicar que el manejo de la enfermedad está en la etapa de mitigación. En un comienzo estuvo en la etapa de prevención y luego se buscó la contención. Pero ahora, es necesario mitigar. Torres también hizo un llamado a personas con otros problemas de salud que también están en riesgo. “Son quienes tienen hipertensión y diabetes. Es importante que se cuiden, que sean conscientes del riesgo que tienen independientemente de la edad”, dijo la secretaria Torres. Esta funcionaria, expresó además, que pacientes con cáncer no deben suspender para nada ni los medicamentos ni las consultas médicas.



La secretaria Torres recalcó que las entidades promotoras de salud y las clínicas deben seguir cumpliendo con su misión. Sin embargo, alertó como lo han hecho algunos ciudadanos, que hay filas en algunas de las EPS, siendo un riesgo para aumentar el número de contagiados. Roldán dio también un ‘tirón de orejas’ a las entidades bancarias filas de adultos mayores en estos últimos días.



La preocupación se expresó al tiempo que soldados del Batallón de Fuerzas Especiales urbanas 3 de la Tercera Brigada entregaron mercados en la zona rural de Jamundí.

Pico y cédula, a partir de este lunes

Aunque el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, había anunciado que el pico y cédula entraba en vigencia a partir de hoy, la medida arrancará este lunes, 6 de abril. Con el pico y cédula se pretende que la comunidad en la ciudad pueda hacer compras en supermercados y establecimientos comerciales, además de trámites y pagos en entidades bancarias.

El lunes irán las personas, una por cada familia, cuyas cédulas terminen en 1, 2 y 3. El martes, el turno será para las cédulas que finalicen en 4, 5 y 6. El miércoles saldrán quienes tengan sus cédulas terminadas en los dígitos 7, 8 y 9.

El jueves, 0, 1 y 2. Viernes, 3, 4 y 5. Sábado, 6, 7 y 8. Domingo, 9 y 0.

