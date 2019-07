Valle, primer departamento que firmó acuerdo de Punto Final en salud

Conozca las cinco noticias de la región Pacífico: Valle, primer departamento que firmó acuerdo de Ley del Punto Final; mujeres podrán prestar servicio militar: Gobierno; delincuentes estafaban a nombre de la Cámara de Comercio del Cauca; Jamundí prohibirá el consumo de drogas en parques y habilitaron tres carriles de la nueva

Valle, primer departamento que

firmó acuerdo de Ley del Punto Final

El departamento del Valle del Cauca ayer firmó la Ley del Punto Final, pensada para que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) les pague a los Institutos Prestadores de Salud lo que les deben por el no pago de servicios que no están incluidos en el Plan de beneficios. El Gobierno Nacional busca terminar la deuda que se tiene con las EPS por el no pago de los servicios NO POS. La Gobernación, junto con la Secretaría de Salud firmaron para que llegue alivio que incluye al régimen subsidiado y régimen contributivo, y estos recursos tienen por objeto desatrasar una deuda histórica a las EPS, para que estas paguen a las IPS los recursos que faltan.

Mujeres podrán prestar servicio militar: Gobierno

La Policía Nancional alista las convocatorias para que las mujeres del país puedan prestar servicio militar. Este plan piloto iniciará en la capital del país. Hasta el mes de julio del año pasado 3.031 mujeres hacían parte de las Fuerzas Militares, 17.924 en la Policía Nacional desempeñándose en cargos para hacer su carrera militar como suboficiales y oficiales. Los requerimientos para ingresar y la novedad es que las mujeres no tendrán que pasar por una escuela para poder ingresar a las instituciones armadas, sino que podrán comenzar como bachilleres auxiliares, como ocurre en el caso de los hombres que prestan el servicio en la Policía, y, en un futuro, como soldados rasos, del Ejército. Por ahora, el Gobierno nacional, la Dependencia de Incorporación, los ministerios de Defensa y Hacienda, y la Vicepresidencia trabajan en conjunto para estipular los recursos que se destinarán a este proyecto.

Delincuentes estafaban a nombre de

la Cámara de Comercio del Cauca

La Cámara de Comercio del Cauca, denunció que personas inescrupulosas al parecer están estafando a comerciantes a nombre de la entidad. Esto se conoció por medio de una misiva enviada a varios comerciantes y empresarios de este departamento. El modos operandi, por parte de los delincuentes lo realizan comunicándose vía telefónica. Por otro lado, una fuente de la Cámara dio a conocer que la denuncia y el aviso se hizo gracias a una comerciante de Santander de Quilichao, Cauca. La entidad hace un llamado a denunciar a la línea telefónica 8243625 Ext. 151 – 103 o al correo electrónico dirregistro@cccauca.org.co.

Jamundí prohibirá el

consumo de drogas en parques

El alcalde de Jamundí, Edgar Yandi señaló que no permitirán que los marihuaneros desplacen a los niños o la familia de esos lugares. Con decreto la administración municipal prohibirá que se consuman drogas psicoactivas en este tipo de lugares públicos, la decisión obedece a las múltiples quejas de la comunidad con respecto a que los consumidores se apoderaron de los parques de esa ciudad. El mandatario local manifestó que el decreto está siendo analizado jurídicamente pero se expedirá en próximos días “Son sitios tomados por la inseguridad, por consumidores, marihuaneros, vamos a recuperar esos lugares, ya empezamos a iluminar los parques”, explicó el mandatario.

Habilitaron tres carriles de la nueva

obra de ampliación en la vía Cali – Jamundí

Desde esta semana se habilitaron tres carriles de la nueva obra de ampliación en la vía Cali – Jamundí. El tramo se ubica al frente del antiguo autocine y con 1.5 kilómetros de nueva vía, se espera lograr un mejor flujo de movilidad de tránsito a tres carriles. En el costado nororiental ya se pavimentaron 1300 metros desde la carrera 122 hasta antes de la carrera 118 y desde la carrera 122 hasta Divertilandia se pavimentaron 220 metros.



