La violencia se ha venido recrudeciendo en zona rural entre los corregimientos Monteloro y La Marina, en todo el corazón del Valle del Cauca.

Los asesinatos y explosivos recuerdan lo que sucedía hace una década cuando las Farc y otros grupos armados ilegales se disputaban este territorio en zona rural de Tuluá.



Pero ahora, la región tiene influencia de la disidencia de las Farc 'Adán Izquierdo' con otros alzados en armas, como paramilitares.



Las víctimas y ataques no faltan. En este caso, los nuevos blancos fue una pareja que vivía en Monteloro y que trabajaba en galpones de una avícola en La Iberia.



Ella era Nathalia Andrea Acevedo, de 37 años, y José Gregorio Mencial Leal, de nacionalidad venezolana, quienes vivían en Monteloro.



Todos los días viajaban para ir a sus jornadas de trabajo.



La avícola está en la vía a Pardo Alto.



Los recorridos lo hacían en moto. José Gregorio Mencial manejaba y Nathalia era la parrillera.



Pero en la mañana de este jueves 24 de noviembre, cuando la pareja había tomado la llamada curva de los Godos les salieron a su paso hombres fuertemente armados.



De inmediato les dispararon y sus cuerpos quedaron en el camino de herradura.



La vallecaucana de Tuluá, que vivió toda su vida en Monteloro, no sobrevivió a los impactos de bala.



José Gregorio Mencial quedó muy malherido y alcanzó a ser llevado a urgencias de la Clínica Mariángel, en Tuluá. Pero allí murió por la gravedad de sus heridas.



Al parecer, ya los habían seguido días previos para determinar su rutina en cada recorrido.



Debido a que es un camino poco transitado, tales condiciones habrían propiciado el asesinato que generó el repudio de la comunidad y de las autoridades.



En esta misma zona, tres soldados del Batallón de Alta Montaña Número 10 y un policía quedaron heridos el año pasado por una carga explosiva en esta zona rural.



El caso del asesinato sicarial de la pareja en moto se suma a una balacera en El Cerrito, municipio que también está ubicado en el centro del Valle y donde un menor, que era venezolano murió. Este hecho dejó tres personas heridas.



Ese caso ocurrió en la noche del pasado martes, en el barrio Hárold Éder, a donde llegaron sicarios. El atentado ocurrió en la carrera 36 con calle 58A.



El menor tenía 17 años



Los heridos son dos mujeres y un hombre, de 22, 23 y 18 años, respectivamente.



CALI