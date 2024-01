La guerrera del wakeboard del Valle que venció las lesiones y sinsabores

Los dolores y lágrimas por lesiones en las dos rodillas no vencieron nunca a Laura Madriñán Serna. Su sonrisa ha vuelto a brillar con los uniformes de la Selecciones Colombia y Valle, en esquí náutico sobre tabla.



Laura Madriñán Serna, figura del wakeboard. Foto: Ana María Serna y Juan Carlos Madriñán.

La historia de esta campeona de Juegos Nacionales 2023, en la modalidad de wakeboard, en el Lago Calima, en el oeste vallecaucano, tiene esos matices de sacrificio, desánimos, fortaleza y pasión .



Detrás y a sus lados siempre ha estado su familia, apegada al deporte. Sus padres Juan Carlos Madriñán y Ana María Serna, quienes la consienten al lado de sus otros dos hijos, Nicolás y Felipe.



Para la mamá, "las medallas de oro llegan después de años de sacrificio, a veces entre lesiones y dolor. Laura demuestra que ¡¡¡sí se puede!!!".

La deportista empezó desde los 14 años a competir en esquí náutico, modalidad wakeboard, en la que como competidora es arrastrada con una cuerda, llamada palonier, por una lancha.



El papá creó con unos amigos el club Wake Ski Club, para fomentar ese deporte, Él siempre ha sido quien maneja la lancha.



La pasión y disciplina condujo a Laura muy rápidamente a conseguir triunfos. La esquiadora fue la primera mujer en caer un Tantrum (mortal hacia atrás) en competencia. .



En su historial figura ser campeona nacional del 2014 al 2018.

También sus saltos en lo internacional. Fue subcampeona Panamericana 2017 y Campeona Latinoamericana 2017, en el Club Los Lagartos de Bogotá.



En los eventos pertenecientes al Ciclo Olímpico, Laura tambiénrepresentó a Colombia con bronce en Juegos Bolivarianos en Huanchaco (Perú) 2014 y Oro en Juegos Bolivarianos de Playa, Iquique (Chile) 2017.



En la competencia en terreno chileño, la colombiana logró la victoria en la categoría abierta, ante rivales de más experiencia.



La caída de una tabla de wakeboard tiene riesgos debido a la fuerza de impacto. El traspié en alta velocidad se asemeja a precipitarse en una piscina desde una altura considerable.

Laura, en conjunto con su médico, el doctor Mario Figueroa, tomó la decisión de no ir al quirófano ese año, para poder participar en Juegos Nacionales 2019.



Vistiendo los colores rojiblanco del Valle, en las finales de los Nacionales, el 24 de noviembre del 2019, logró una muy buena pasada, pero en una decisión discutida de la juez máster le dio el oro a Antioquia, con menos de un punto de diferencia. En diciembre de ese año, Laura fue operada de la rodilla e inició su proceso de fortalecimiento.



Todos los días combinaba sus estudios en la universidad con dos o tres horas diarias de fisioterapia, en el Centro de Acondicionamiento Físico del Comité Olímpico. En el 2021 de vuelta al agua, vuelve aquedar campeona en el nacional de esquí,lo que le permite clasificar al Latinoamericano en representación de Colombia en Paipa (Boyacá).



Pero en una caída en competencia, nuevamente, se lesiona en este caso con rotura deligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.



El 4 de Octubre del 2021 la operan y se enfoca en su recuperación. Ese proceso representa un año fuera del agua. El argentino Renato Bucema ha sido entrenador y apoyo.

En el 2023 regresa con entusiasmo a entrenar para representar al Valle en Juegos Nacionales.



Laura Madriñán Serna no ha dejado de estudiar, se graduó en administración, actualmente está terminando su maestría en la universidad de Toulouse en Francia.



La deportista ha debido sortear conla limitación de vivir en otro país, de no tener tiempo disponible para entrenar porque ya trabajaba y lo que es más crítico, no tener lago en la ciudad, por lo que para entrenar debía viajar 12 horas en bus.



Pero, Laura, después de tantos sacrificios y limitaciones logra en el Lago Calima, en casa, volver a traer el oro para el Valle en juegos Nacionales 2023 en la prueba de Wakeboard Femenino.

La vallecaucana alcanzó 63,67 puntos, 10 puntos por encima de Camila Ramírez, de Cundinamarca, quien fue segunda con 52,78 puntos. Tercera fue Sofia Palau, de la delegación de Antioquia.



Para los padres, "esta medalla es el resultado del esfuerzo y dedicación de Laura esperamos sirva de inspiración para muchos deportistas".

Michel Remoleroux.