Los esposos Neyireth Almanya y Jair Efrén Ortega, residentes en Cali, perdieron sus empleos durante la pandemia del covid-19. Para generar nuevos ingresos para su familia crearon una empresa de confecciones. Sin embargo, las prendas de vestir que elabora esta pareja resaltan porque son coloridas y tienen impresas creativas imágenes.

A estos emprendedores les ha ido bien y ya generan cuatro empleos. Pero necesitaban un impulso y se inscribieron en la convocatoria del fondo Valle INN, estrategia de la Gobernación del Valle del Cauca para apoyar la reactivación económica del departamento.



Pues Neyireth y su esposo fueron unos de los 350 emprendedores beneficiados de cuatro comunas de Cali y recibieron, completamente gratis, una impresora y un computador que les permitirá realizar e imprimir en un solo día los diseños. En ese proceso se demoraban dos días.



“Esta impresora tabloide que hoy me entregan me permitirá tener mucho más rendimiento y sacar más producción porque la impresora normal me generaba mucho más trabajo. Como emprendedora, los invito a que crean en Valle INN, a que crean en los proyectos de la Gobernación y se reactiven económicamente”, dijo la emprendedora.



Valle INN es uno de los programas exitosos de la administración departamental. Por esta razón, el Ministerio de Hacienda lo destacó como modelo de recuperación económica. El fondo beneficiará a 2.109 unidades productivas con una inversión de $18.732 millones en 18 comunas.



Más de $40.000 millones ha invertido la administración departamental en la reactivación económica de empresarios y microemprendedores del Valle del Cauca durante el 2021 a través del fondo Valle INN. Se hicieron 15 convocatorias y se beneficiaron 7.023 empresas.



La gobernadora Clara Luz Roldán señaló: “A través de nuestra iniciativa Valle INN estamos creando empleo desde la base, apoyando a pequeños y medianos emprendedores. Nos estamos reactivando unidos los vallecaucanos y no nos detendremos”.



Valle INN ha apoyado jóvenes, afros e indígenas, a negocios de mascotas y barberos. También apoya a negocios afectados en el paro.

