Tras dos años desde la pandemia por covid, esta Semana Santa es, quizás, una de las temporadas en la que empresarios, comerciantes y empleados de establecimientos de gastronomía, bares y hasta hoteles tienen plena fe en que el sector turístico de la región resucitará.

La celebración de la Semana Mayor en su anhelado regreso presencial no solo se convierte en una época de recogimiento, sino en la oportunidad para que Cali y el Valle del Cauca se reactiven durante la festividad más larga de cada año.



En esta época se esperaba cerca un millón de personas en Cali, incluyendo en el ascenso a los cerros, donde se mantienen las restricciones. En la Tres Cruces, el ascenso va de 6:00 a. m. a 4:00 p. m.



Pero también se esperaban a más visitantes a la Basílica de Buga. En los mejores tiempos, antes de la pandemia, al Milagroso llegaba un millón de personas en una Semana Mayor.



En la Secretaría de Turismo del Valle indicaron que las visitas a la Basílica están dentro de un programa llamado la Ruta Espiritual de la Américas (REA). Se trata de un recorrido entre Quito, en Ecuador, y el Valle con Cali.



El secretario de Turismo regional, Julián Franco, recalcó que la Basílica de Buga es uno de los sitios de peregrinación más concurridos en el país. “Hay otras iglesias interesantes, como el Divino Ecce Homo, de Bolívar, la Basílica de Sevilla, así como en Cartago y muchos templos por visitar”, sostuvo. También, en El Cerrito y Guacarí, tradicionales en cada Semana Mayor.



La ocupación hotelera en el Valle podría superar el 57,81 por ciento, pero en municipios como Calima El Darién sería del 70 por ciento.



Así como la Basílica y las iglesias de todo el departamento están siendo concurridas, en medio de medidas de bioseguridad, también en Popayán y en Nariño, sobre todo, en el Santuario de Las Lajas, en Ipiales.



“Esta no es una semana cultural, sino un tiempo de gracia y de fe, que cada día llevemos a casa un aprendizaje de la palabra de Dios que sirva para la reflexión y poner en práctica en nuestra vida diaria”, afirmó el obispo de Pasto, monseñor Juan Carlos Cárdenas.



Hizo un llamado en cuanto a que “la Semana Santa es el tiempo para renacer hacia la nueva normalidad con esperanza y responsabilidad. Que esos días santos seamos atraídos por el amor que salva, que libera”. Añadió: “Es el tiempo de reactivar la fe con el cuidado y el respeto por las medidas de protección y bioseguridad porque la pandemia todavía no se ha ido”.



Semana Santa también es ideal para el turismo ecológico en Cali, Anchicayá, Yumbo, Buga, Yotoco, El Cairo y en las playas de Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana, Juan de Dios, entre otras, en Buenaventura. También es ideal para el turismo gastronómico en ‘Pueblos mágicos’, como Roldanillo y Ginebra.



