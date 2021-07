Gremios piden que manifestaciones del 20 de julio sean pacíficas

Ante las movilizaciones anunciadas para el 20 de julio próximo, los principales gremios económicos de Cali y el Valle del Cauca piden que las manifestaciones sean pacíficas y se respeten los derechos de la población.



Mediante un comunicado a la opinión pública, el Comité Intergremial del Valle del Cauca pidió tranquilidad durante las manifestaciones.

"En virtud de las manifestaciones convocadas para el día 20 de julio, los gremios, cámaras de comercio y empresas de la región reiteramos nuestro respeto al derecho a la manifestación social pacífica, como medio de expresión legitima, siempre que su ejercicio no afecte o desconozca los derechos de los colombianos", afirmaron.



(Lea en contexto: 'En Cali no habrá toque de queda a menos que hechos lo ameriten')



Seguidamente, indicaron: "Condenamos los hechos ilegales que tuvieron lugar desde el 28 de abril y nos solidarizamos con las víctimas. Exhortamos a los organizadores y a todos los actores sociales a rechazar la violencia y las obstrucciones sobre la vía pública, confiamos que las manifestaciones se realicen dentro de los márgenes de la paz, la empatía y la sana convivencia".



"A los alcaldes como primera autoridad local, les solicitamos proteger los derechos a la vida, la alimentación, la educación, la salud, el empleo, y la propiedad pública y privada. Instamos a que se tomen medidas preventivas para evitar bloqueos, garantizar la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos".



Cabe recordar, que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, informó ayer que en esta ciudad no se permitirán los bloqueos de vías y se garantizará el derecho a la protesta pacífica.



El mandatario local ordenó la ley seca desde las 7:00 p.m., del 19 de julio, hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Y desde las 7:00 p.m. del 20 de julio, hasta las 5:00 a.m. del 21 de julio.



Sin embargo, Ospina no declaró el toque de queda, como sí lo hizo la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, en los mismos horarios. La mandataria departamental también ordenó el cierre de fronteras del pasado jueves.



Precisamente, en el comunicado, los gremios respaldaron las medidas de los gobernantes distrital y departamental. "Desde el sector productivo manifestamos nuestro apoyo a las decisiones que a su bien deban tomar las distintas autoridades locales y fuerza pública en el marco de las instrucciones que se reciban por parte del Presidente de la República, para custodiar el orden público y no permitir bloqueos, dentro del marco de la normatividad constitucional que nos protege en el país", dijeron.



(También en contexto: Gobernación del Valle hará cierre de fronteras desde mañana)



Agregaron que "particularmente hay que poner atención a los diferentes puntos estratégicos del valle del Cauca donde se presentaron bloqueos en vías nacionales y en vías de acceso del sector productivo en los principales municipios del Valle, con especial afectación en Cali, Buenaventura y Buga".



"En nuestra capital es clave no permitir la perturbación del transporte público, el Sistema Integrado de Transporte Masivo - MIO, es la columna vertebral de la movilidad de Cali y un servicio esencial para los ciudadanos".



Finalmente, señalaron: "Hacemos un llamado a fortalecer los canales de diálogo y el buen entendimiento en el momento histórico que vive el país, para gestionar las diferencias sin escalar a vías de hecho y con especial apego a los principios constitucionales de cuidado y protección de los Derechos Humanos, la libertad de empresa y la movilización".



"Los empresarios continuaremos con el propósito de seguir trabajando para el crecimiento de todos, a fin de ayudar a lograr las condiciones de avance y crecimiento de nuestra gente y sus familias, dentro del mejor espíritu de comunidad".



CALI

Más noticias de Colombia

Lanzan estampilla en honor de Jorge Oñate en Valledupar

Presencialidad escolar en Bolívar, en la mira de la Procuraduría