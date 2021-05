Dos hombres murieron en accidente de tránsito en vía del Valle

Dos hombres fallecieron en un accidente de tránsito en el kilómetro 11 + 700 de la vía Cali - Andalucía.

La Policía de Carreteras del Valle del Cauca informó que "se hallan dos cuerpos sin vida sobre la ciclo ruta, sin identificar al momento".

Saldo de dos personas muertas dejó un aparatoso accidente de tránsito esta madrugada en la recta Cali-Palmira. Las dos personas se movilizaban en una moto, la cual chocó contra una base de una señal de tránsito causándoles la muerte.#NoticiasCalidad pic.twitter.com/5zmSYolFDV — NoticiasCalidad 🎙️ (@noticiascalidad) May 23, 2021

Sin embargo, en redes sociales circula profusamente que los dos hombres que son las víctimas del accidente de tránsito habían sido detenidos horas antes por la Policía y aparecieron como los fallecidos en el siniestro vial, pero con sus ropas intercambiadas.



Los dos hombres, según esas versiones, hacían parte de las protestas del paro nacional en la capital del Valle del Cauca.



Ante esas versiones la Policía emitió el siguiente comunicado:

"Frente a imágenes que circulan en redes sociales donde se observan dos personas sin vida, al parecer en la vía que de Cali conduce al municipio de Palmira (Valle) y que irresponsablemente personas inescrupulosas relacionan con un procedimiento de Policía en el oriente de la capital vallecaucana, la Policía Metropolitana Santiago de Cali se permite informar:



1. Las imágenes corresponden a un lamentable accidente de tránsito acaecido en la vía Cali – Andalucía kilómetro 11 el día 23 de mayo, donde fueron hallados dos cuerpos sin vida que al parecer, se movilizaban en una motocicleta particular que queda a un costado de la vía. De acuerdo a la inspección realizada por unidades de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, el siniestro pudo obedecer a la colisión contra un objeto fijo debido a la pérdida de control del vehículo".



"La Policía Nacional de Colombia en el marco del Proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) reconoce el derecho a la libre expresión y la responsabilidad social que esto conlleva. Sin embargo, hace un llamado a la comunidad a no caer en la cadena de la desinformación y a no ser objeto de comentarios irresponsables, desmedidos, información falsa y publicaciones en redes sociales que buscan generar pánico, incitar al odio o sesgar la información".