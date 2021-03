La terrible pelea que libran por el agua dos municipios del Valle

Solamente un mes después de entrar en servicio, la línea de conducción del acueducto regional que suministra agua potable a los habitantes de Candelaria fue objeto de actos vandálicos.

Jorge Enrique Sánchez, gerente de Acuavalle, afirmó que los ataques contra la infraestructura del acueducto se iniciaron una semana después de entrar en operación. "Primero fueron robadas cuatro de las siete ventosas de la línea de conducción y este fin de semana fue quemada la estructura de la tubería y la última ventosa que quedaba. Estas acciones tienen como único fin que no se le suministre agua al municipio de Candelaria”, sostuvo el funcionario.



Sánchez hizo un llamado a la comunidad para que “nos ayude a cuidar este patrimonio público, pues con inversión y esfuerzo grande se dio una solución a los pobladores de Candelaria que esperaron por más de 20 años el agua potable”.



El funcionario explicó que "las ventosas evitan presiones negativas en las tuberías por la presencia de aire y con los actos vandálicos se afecta la red a lo largo de 18 kilómetros entre Pradera y Candelaria, por lo que son de vital importancia".



¿Estos atentados tendrían antecedentes en la pelea histórica de habitantes de Florida que no quieren compartir el agua potable con Candelaria?



Por el momento, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, instaurará las denuncias respectivas para tratar de dar con los autores de estos actos vandálicos.



"Esta situación no puede seguir sucediendo en el departamento, no se puede atentar contra la salubridad de los habitantes de Candelaria", agregó el gerente de Acuavalle.



Debido a los daños en la infraestructura, se presentan bajas presiones en la prestación del servicio de acueducto para Candelaria.



