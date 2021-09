La verdad detrás del video de niño que llora por vivir en un cementerio

Las redes sociales se conmovieron en las últimas horas tras la difusión de un emotivo video que retrataba la crudeza y fragilidad con la cual vivía un niño desamparado.

Lea también: El ritual de un animero en jornada de exhumación de 100 cuerpos de víctimas

En el metraje se ve que un pequeño, que podría tener incluso menos de diez años, camina por una calle del municipio de Toro, en Valle del Cauca. Un hombre lo recoge y se propone llevarlo hasta la casa dado que lo ve muy compungido.



El niño, al parecer, está sufriendo por algo. El pequeño guía al hombre hasta su ‘hogar’: un cementerio.



Según cuenta el menor, él armó una especie de campamento al lado de la tumba de su madre. Ese, según dice, es el único hogar que le queda.

El niño se bajó del carro y fue hasta 'su hogar': un cementerio. Foto: YouTube: Juan Sebastian Herrera

Esta desgarradora historia movió las fibras de los internautas, quienes de inmediato les reenviaron el video a las autoridades correspondientes. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades fueron en busca del menor para su rescate.



Pero se encontraron con una ‘broma’ de pésimo gusto.



Según contó la Alcaldía en entrevista con 'RCN Radio', las autoridades del municipio se desplazaron hasta el cementerio para ayudar al supuesto niño en apuros.



Pero no vieron nada: no había cambuches ni juguetes ni objetos. Nada.



La sospecha de falsedad en el metraje aumentó cuando otros detalles despertaron la curiosidad de los internautas. El niño, por ejemplo, se vestía con ‘normalidad’ y no tenía pinta de vivir en un cambuche. Menos aún en un cementerio a la intemperie.



También hubo personas que intentaron contactar a quien grabó el metraje ‘original’; sin embargo, no era posible saber la identidad del hombre que, al menos en la ficción del video, ayudó al pequeño.



Todo tipo de rastreo llevaba a la misma conclusión: el video se replicó y se replicó y se replicó una y varias veces hasta viralizarse.

Le puede interesar: Ambulancias y carros fúnebres, sin gasolina

La única certeza es que, según la información oficial, ningún niño vive en el cementerio municipal.



Se supo que el video fue creado por el influencer JuanSe Herrera, quien suele representar situaciones emotivas en sus videos.



Emotivas, pero ficcionales.

En la exploración a su canal de YouTube aparecen otros metrajes muy similares en los cuales se retratan todo tipo de situaciones dramáticas cotidianas con diversos actores.



La caja de comentarios de ese video es un ‘hervidero’: muchos acusan a JuanSe de usar menores con fines de lucro y de likes.



Él, hasta el momento, no se ha pronunciado en redes sociales sobre el revuelo causado por el video.

Puede leer: Desenmascaran a 'influencer' que le exige llorar a su hijo para un video

La condena al hecho, más allá del estremecimiento que causó en los habitantes del municipio, es la utilización de menores para este tipo de contenidos.



Lina María Arbeláez, directora del ICBF, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter refiriéndose al suceso: “El uso o utilización de niños y niñas para crear contenido digital que pueda afectar su integridad o bienestar debe ser condenado y sancionado por la ley y la comunidad”.



“Es corresponsabilidad del Estado, familia y sociedad velar por la protección de sus derechos”, concluyó.

El uso o utilización de niños y niñas para crear contenido digital que pueda afectar su integridad o bienestar debe ser condenado y sancionado por la ley y la comunidad. Es corresponsabilidad del Estado, familia y sociedad velar por la protección de sus derechos

Además de ello, Juan Carlos Escudero, alcalde de Toro, expresó su rechazo por el video dado que causó una indignación absoluta en el municipio.



“Jugaron con los sentimientos de la comunidad y de las personas que se solidarizaron con este niño (…) Me da tristeza cómo señalan ahora al municipio acusándonos de indiferentes y de discriminar a un menor de edad por ese video falso; además, lo más lamentable es cómo ese hombre jugó con la imagen del niño”, indicó en entrevista con ‘RCN Radio’.

