Un niño, de 9 años, habría sido blanco de la violencia y tortura en su hogar por sus padres. El daño y los traumas sufridos fueron tantos que el menor no podrá volver a caminar. Los exámenes forenses revelaron que el pequeño era azotado con un látigo.

El pequeño vive con su madre y su padrastro en el municipio de Vijes, de acuerdo con la Fiscalía, y no podría volver a caminar, tras traumas en todo su cuerpo.



El caso sucedió hace dos semanas, cuando el pequeño fue llevado al Hospital Universitario del Valle (HUV) en grave estado de salud.



Según la directora de la seccional de Fiscalías en Cali, Sandra Eugenia González, este ha sido un caso de presunta tentativa de homicidio agravado.



Además dijo que el niño presenta signos de desnutrición y lesiones que habrían sido causadas con objetos abrasivos y contundentes.



Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el infante habría sufrido últimamente un trauma craneoencefálico.



Médicos forenses del Instituto de Medicina Legal realizaron la valoración médica del menor y encontraron también lesiones progresivas causadas con diversos objetos contundentes, cicatrices antiguas y otras en proceso de cierre. Igualmente, encontraron que el niño había sido azotado con un látigo por las laceraciones encontradas en su espalda.



Los hechos por los cuales la pareja fue asegurada ocurrieron el pasado 21 de febrero de este 2022, en la vereda Cachimbal, de Vijes. Allí, el hijo de la asegurada pareja fue objeto al parecer, de una violenta golpiza y tuvo que ser remitido a un centro hospitalario en el municipio de Restrepo, en el norte del Valle del Cauca.



Debido al cuadro clínico complejo de violencia en su cuerpo, la víctima fue trasladada a un centro asistencial de Buga, que finalmente debió remitirlo al HUV, en Cali, debido a la gravedad de sus heridas. Personal especializado del hospital informó a la Fiscalía el cuadro médico de cicatrices y lesiones que presentaba el menor en su cuerpo.



A su vez, el maltrato también incluye que el menor no tenía cuidados sanitarios.



Llegó tan mal al HUV que tuvo que ser entubado en la unidad de cuidados intensivos para que pudiera responder.



Al tiempo que no podría caminar tendría complicaciones para hablar.



El niño habría sido sometido a vejámenes, como ser amarrado en sus muñecas y manos con cuerdas en una habitación sin luz alguna. Todo, en su vivienda, en Vijes.



El padrastro y la madre del menor, tras ser detenidos por la Policía, fueron llevados ante un juez de control de garantías.



En la audiencia, la Fiscalía les imputó el cargo de presunto delito de homicidio agravado en grado de tentativa.



El juez ordenó enviarlos a la cárcel, mientras avanza la investigación.



Los detenidos no aceptaron cargos.



La Fiscalía informó, además, que, según la investigación, en octubre de 2021, la madre del menor habría recibido la custodia del niño, debido a que el padre, quien lo cuidaba, murió por covid-19.



El diagnóstico médico certificó que el menor venía padeciendo el maltrato desde febrero de este año, fecha en la que ya estaba conviviendo con su mamá y su padrastro.



La pareja fue capturada el pasado 13 de junio de por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía.



El menor sigue en cuidados intensivos en la Unidad de Pediatría del HUV y está bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



La madre fue trasladada al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, mientras que su compañero sentimental fue puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la cárcel Villahermosa, en Cali.



