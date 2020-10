Una travesía para que los niños no dejen de estudiar

“Esta es la tercera vez que me monto en un caballo, siempre les he tenido miedo y respeto”, afirma. Va ataviada con botas pantaneras y sombrero aguadeño.



Pero decididamente inicia una travesía de tres horas, en descenso y por un camino de herradura, hasta llegar a la sede Pablo Neruda de la Institución Educativa Pedro Fermín Vargas, de la que es rectora. Son once sedes y la más lejanas es esa, hasta donde no llega el internet y donde educar a los niños, en medio de la pandemia, ha sido una labor titánica.

El camino se hace difícil no solo por la trocha, si no por el abandono, pues esa era la vía que anteriormente llevaba a Buenaventura, pero hace más de 20 años dejó de ser intervenida por los gobernantes y a ello se le suma el clima húmedo de la selva en esta región del Pacífico colombiano.



Entre los años 1999 y 2003 más de seis mil personas del sector fueron desplazadas de sus fincas por la violencia que ejercieron la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales en su lucha por dominar este corredor estratégico en medio de las montañas; un corredor ideal para los narcotraficantes por su cercanía al océano Pacífico.