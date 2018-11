Valle del Cauca mantiene reclamo por resultados del Censo de Población

Una mesa técnica se realiza con el Departamento Administrativo de Estadística (Dane), ante el desfase que presentan las proyecciones preliminares del Censo 2018, en el que disminuye la población.

María Victoria Machado, directora de Hacienda y Finanzas del departamento, dijo que el Censo tiene impacto en distintos aspectos y por eso sostiene que "es muy importante recalcarle al Gobierno nacional y al director del Dane la importancia que tiene la población en materia de indicadores económicos, especialmente en el Sistema General de Participaciones".



La funcionaria precisó que “por ejemplo, en materia de educación, específicamente en Calidad, que depende de la población sisbenizada en el nivel 1, 2 y 3, es a partir de la cobertura de esa población que se asignan recursos denominados como Calidad, que se gastan en mejora de baños, de infraestructura física de las instituciones educativas, en el pago de servicios públicos, que son muy importantes para el desarrollo de las actividades académicas de nuestros estudiantes”.

Censo de Población y Vivienda 2018 Foto: Archivo

Machado destacó que "en el Sistema General de Participaciones, en el componente Calidad, los municipios como entidades territoriales son los que reciben en forma directa esos recursos por parte de la Nación, y se van a ver afectados por la caída de la población del Dane. En Cali, por ejemplo, estamos hablando que los 22.000 millones de pesos que recibe por Calidad, tendrá un efecto por la caída de la población como lo señala el DANE en un 13 por ciento”.



Los resultados del Censo también afectarán las asignaciones en el Sistema General de Participaciones en el componente de Agua. “Esto lo gastamos pagando subsidios para los estratos 1, 2 y 3, y si la población cae en el Valle del Cauca quiere decir que la cantidad de recursos que la Nación asigna para que los alcaldes puedan apoyar a las comunidades más vulneradas, más necesitadas que son los estratos 1 y 2, pues se van a disminuir en un 13 por ciento y van a tener que los ciudadanos, los vallecaucanos que sacar más recursos porque esta participación se va a ver afectada y se va a ver disminuida de acuerdo con la caída de la población”, reiteró Machado.





También advirtió que “se va a disminuir la participación de Propósitos Generales que es la plata que reciben los municipios más pobres del departamento, los que menos recursos tienen, que son 36 municipios del Valle del Cauca de los 42 que tenemos y van a ver afectados sus ingresos territoriales, con lo que pagan las nóminas, en educación y salud, en deporte, que viven única y exclusivamente del Sistema General de Participaciones”.



De acuerdo con Machado, "hoy la defensa de la señora Gobernadora y del departamento del Valle del Cauca es la necesidad de solicitar esta mesa de trabajo técnica para que nuestros municipios más vulnerables no se vean más afectados porque estamos hablando que municipios como el Dovio, El Cairo y Argelia van a tener un afecto en el 90 por ciento de sus rentas, de lo que viven los municipios de tercera, cuarta y quinta categoría que son más del 70 por ciento de las entidades territoriales”.



La directriz de la Gobernadora Dilian Francisca Toro y los vallecaucanos es salir en defensa de la región para que el ejercicio técnico se haga con todas las condiciones y que se tenga la garantía de que los recursos de las entidades territoriales no se vayan a ver afectadas por esta variable que es determinante a la hora en el que el Gobierno nacional haga la distribución del Sistema General de Participaciones y saca el documento respectivo.



La directora de Hacienda hizo un llamado a los vallecaucanos, para que en la labor que realizará el Dane para llegar a los sitios que por diversas razones no llegaron con el censo, reciban a los censistas pues de esta información depende la distribución de los recursos.



CALI